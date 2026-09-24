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Scan 7 - Dark Territory (4251804144452) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Scan 7 - Dark Territory (4251804144452) виниловая пластинка

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Scan 7 - Dark Territory (4251804144452) виниловая пластинка - фото 1
Scan 7 - Dark Territory (4251804144452) виниловая пластинка - фото 2
Scan 7 - Dark Territory (4251804144452) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Scan 7
Альбом (сингл)
Dark Territory
Жанр
Techno
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Scan 7 - Dark Territory (4251804144452) виниловая пластинка - фото 1
  • Scan 7 - Dark Territory (4251804144452) виниловая пластинка - фото 2
  • Scan 7 - Dark Territory (4251804144452) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721735
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Scan 7 - Dark Territory (4251804144452) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804144452]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Scan 7
Альбом (сингл)
Dark Territory
Жанр
Techno
Трек-лист
Planet Energy, Black Highway, Dark Universe, Unusual Channel, Beyond Sound, Dark Corridor, VII, Dark Territory
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Scan 7 - Dark Territory (4251804144452) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Planet Energy, Black Highway, Dark Universe, Unusual Channel, Beyond Sound, Dark Corridor, VII, Dark Territory

Отзывы о товаре Scan 7 - Dark Territory (4251804144452) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804144452]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Scan 7
Альбом (сингл)
Dark Territory
Жанр
Techno
Трек-лист
Planet Energy, Black Highway, Dark Universe, Unusual Channel, Beyond Sound, Dark Corridor, VII, Dark Territory
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Planet Energy, Black Highway, Dark Universe, Unusual Channel, Beyond Sound, Dark Corridor, VII, Dark Territory
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Scan 7 - Dark Territory (4251804144452) виниловая пластинка - купить по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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