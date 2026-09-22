Coolio - Gangsta'S Paradise (Coloured) (0016998513217) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Coolio
Альбом (сингл)
Gangsta'S Paradise
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721733
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Характеристики
Бренд
Tommy Boy Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Tommy Boy Records
Barcode
[0016998513217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Coolio
Альбом (сингл)
Gangsta'S Paradise
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
That's How It Is, Geto Highlites, Gangsta's Paradise, Too Hot, Cruisin', Exercise Yo' Game, 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New), Smilin', Fucc Coolio, Kinda High Kinda Drunk, For My Sistas, Is This Me?, A Thing Goin' On, Bright As The Sun, Recoup This, The Revolution, Get Up Get Down, 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New) [Timber Mix], 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New) [Timber Mix Instrumental]
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Coolio - Gangsta'S Paradise (Coloured) (0016998513217) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: That's How It Is, Geto Highlites, Gangsta's Paradise, Too Hot, Cruisin', Exercise Yo' Game, 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New), Smilin', Fucc Coolio, Kinda High Kinda Drunk, For My Sistas, Is This Me?, A Thing Goin' On, Bright As The Sun, Recoup This, The Revolution, Get Up Get Down, 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New) [Timber Mix], 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New) [Timber Mix Instrumental]
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Tommy Boy Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Tommy Boy Records
Barcode
[0016998513217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Coolio
Альбом (сингл)
Gangsta'S Paradise
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
That's How It Is, Geto Highlites, Gangsta's Paradise, Too Hot, Cruisin', Exercise Yo' Game, 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New), Smilin', Fucc Coolio, Kinda High Kinda Drunk, For My Sistas, Is This Me?, A Thing Goin' On, Bright As The Sun, Recoup This, The Revolution, Get Up Get Down, 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New) [Timber Mix], 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New) [Timber Mix Instrumental]
Версия издания
цветной винил, лимитированное
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: That's How It Is, Geto Highlites, Gangsta's Paradise, Too Hot, Cruisin', Exercise Yo' Game, 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New), Smilin', Fucc Coolio, Kinda High Kinda Drunk, For My Sistas, Is This Me?, A Thing Goin' On, Bright As The Sun, Recoup This, The Revolution, Get Up Get Down, 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New) [Timber Mix], 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New) [Timber Mix Instrumental]
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Coolio - Gangsta'S Paradise (Coloured) (0016998513217) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6480 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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