Junie - The Funky Worm (8785260880549) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Junie
Альбом (сингл)
The Funky Worm
Жанр
Funk
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб.
В наличии
Код товара: 721715
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6 400 руб.
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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[8785260880549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Junie
Альбом (сингл)
The Funky Worm
Жанр
Funk
Трек-лист
Junie II, Medley: Pain | Cookies Will Get You | Pleasure | Ecstasy, Musical Son, Fopp, Surrender, Super Groupie, Super J., Granny's Funky Rolls Royce, Tightrope / Super Groupie, Shakey Ground
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Junie - The Funky Worm (8785260880549) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Junie II, Medley: Pain | Cookies Will Get You | Pleasure | Ecstasy, Musical Son, Fopp, Surrender, Super Groupie, Super J., Granny's Funky Rolls Royce, Tightrope / Super Groupie, Shakey Ground
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[8785260880549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Junie
Альбом (сингл)
The Funky Worm
Жанр
Funk
Трек-лист
Junie II, Medley: Pain | Cookies Will Get You | Pleasure | Ecstasy, Musical Son, Fopp, Surrender, Super Groupie, Super J., Granny's Funky Rolls Royce, Tightrope / Super Groupie, Shakey Ground
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Junie II, Medley: Pain | Cookies Will Get You | Pleasure | Ecstasy, Musical Son, Fopp, Surrender, Super Groupie, Super J., Granny's Funky Rolls Royce, Tightrope / Super Groupie, Shakey Ground
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Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Junie - The Funky Worm (8785260880549) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6400 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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