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Junie - The Funky Worm (8785260880549) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Junie - The Funky Worm (8785260880549) виниловая пластинка

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Junie - The Funky Worm (8785260880549) виниловая пластинка - фото 1
Junie - The Funky Worm (8785260880549) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Junie
Альбом (сингл)
The Funky Worm
Жанр
Funk
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Junie - The Funky Worm (8785260880549) виниловая пластинка - фото 1
  • Junie - The Funky Worm (8785260880549) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721715
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Junie - The Funky Worm (8785260880549) виниловая пластинка
6 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[8785260880549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Junie
Альбом (сингл)
The Funky Worm
Жанр
Funk
Трек-лист
Junie II, Medley: Pain | Cookies Will Get You | Pleasure | Ecstasy, Musical Son, Fopp, Surrender, Super Groupie, Super J., Granny's Funky Rolls Royce, Tightrope / Super Groupie, Shakey Ground
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Junie - The Funky Worm (8785260880549) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Junie II, Medley: Pain | Cookies Will Get You | Pleasure | Ecstasy, Musical Son, Fopp, Surrender, Super Groupie, Super J., Granny's Funky Rolls Royce, Tightrope / Super Groupie, Shakey Ground



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Junie - The Funky Worm (8785260880549) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[8785260880549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Junie
Альбом (сингл)
The Funky Worm
Жанр
Funk
Трек-лист
Junie II, Medley: Pain | Cookies Will Get You | Pleasure | Ecstasy, Musical Son, Fopp, Surrender, Super Groupie, Super J., Granny's Funky Rolls Royce, Tightrope / Super Groupie, Shakey Ground
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Junie II, Medley: Pain | Cookies Will Get You | Pleasure | Ecstasy, Musical Son, Fopp, Surrender, Super Groupie, Super J., Granny's Funky Rolls Royce, Tightrope / Super Groupie, Shakey Ground


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Junie - The Funky Worm (8785260880549) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6400 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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