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Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка

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Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка - фото 1
Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка - фото 2
Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка - фото 3
Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка - фото 4
Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка - фото 5
Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка - фото 6
Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка - фото 7
Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка - фото 8
Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка - фото 9
Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка - фото 10
Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка - фото 11
Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка - фото 12
Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка - фото 13
Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jarv Is…
Альбом (сингл)
Remix Ed
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка - фото 1
  • Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка - фото 2
  • Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка - фото 3
  • Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка - фото 4
  • Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка - фото 5
  • Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка - фото 6
  • Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка - фото 7
  • Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка - фото 8
  • Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка - фото 9
  • Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка - фото 10
  • Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка - фото 11
  • Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка - фото 12
  • Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка - фото 13
  • Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721645
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rough Trade
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rough Trade
Barcode
[0191402026719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jarv Is…
Альбом (сингл)
Remix Ed
Жанр
Диско
Трек-лист
Save The Whale (Mister Deltoid Remix), Must I Evolve? (David Holmes & Keefus Ciancia's Unloved Rework), Am I Missing Something? (Pilooski/Jayvich Late Night Mix), House Music All Night Long (Hot Chip Remix), House Music All Night Long (Greg Wilson & Ch? Wilson Remix), Do The Pharaoh By Minsky Rock, Swanky Modes (Dennis Bovell Dubmix), Children Of The Echo (Tam Tam Hidrogenesse Remix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Save The Whale (Mister Deltoid Remix), Must I Evolve? (David Holmes & Keefus Ciancia's Unloved Rework), Am I Missing Something? (Pilooski/Jayvich Late Night Mix), House Music All Night Long (Hot Chip Remix), House Music All Night Long (Greg Wilson & Ch? Wilson Remix), Do The Pharaoh By Minsky Rock, Swanky Modes (Dennis Bovell Dubmix), Children Of The Echo (Tam Tam Hidrogenesse Remix)

Отзывы о товаре Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Rough Trade
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rough Trade
Barcode
[0191402026719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jarv Is…
Альбом (сингл)
Remix Ed
Жанр
Диско
Трек-лист
Save The Whale (Mister Deltoid Remix), Must I Evolve? (David Holmes & Keefus Ciancia's Unloved Rework), Am I Missing Something? (Pilooski/Jayvich Late Night Mix), House Music All Night Long (Hot Chip Remix), House Music All Night Long (Greg Wilson & Ch? Wilson Remix), Do The Pharaoh By Minsky Rock, Swanky Modes (Dennis Bovell Dubmix), Children Of The Echo (Tam Tam Hidrogenesse Remix)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Save The Whale (Mister Deltoid Remix), Must I Evolve? (David Holmes & Keefus Ciancia's Unloved Rework), Am I Missing Something? (Pilooski/Jayvich Late Night Mix), House Music All Night Long (Hot Chip Remix), House Music All Night Long (Greg Wilson & Ch? Wilson Remix), Do The Pharaoh By Minsky Rock, Swanky Modes (Dennis Bovell Dubmix), Children Of The Echo (Tam Tam Hidrogenesse Remix)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jarv Is… - Remix Ed (0191402026719) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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