Ost - Alien: Romulus (Benjamin Wallfisch) (0810155840617) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Alien: Romulus
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб.
В наличии
Код товара: 721496
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5 130 руб.
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Характеристики
Бренд
Mutant
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mutant
Barcode
[0810155840617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Alien: Romulus
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Chrysalis, That's Our Sun, Wake Up, Entering Nostromo, Searching, There's Something In The Water, XX121, He's Glitchy, Run!, Prometheus Fire, Guns V Acid Blood, The Hive, Andy, Gravity Purge, Elevator Shaft Attack, Get Away From Her, The Offspring, Collision Warning, Raine, Sleep
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ost - Alien: Romulus (Benjamin Wallfisch) (0810155840617) виниловая пластинка
Премьерный физический релиз саундтрека Бенджамина Уоллфиша к фильму "Alien: Romulus" (2024), седьмой части франшизы «Чужой». Издание на двойном виниле 140 г. Проведите всего несколько минут с мастерской партитурой Бенджамина Уоллфиша, и вы сможете почувствовать насколько успешно на каждом уровне Alien: Romulus и его партитура возвращают давних поклонников в мир Ридли Скотта, Дэна О'Бэннона и Джерри Голдсмита (и многих других), создавших «Чужого» в 1979 году. Бенджамин Уоллфиш внимателен к каждой детали, создавая по-настоящему замечательное произведение киномузыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Бренд
Mutant
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mutant
Barcode
[0810155840617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Alien: Romulus
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Chrysalis, That's Our Sun, Wake Up, Entering Nostromo, Searching, There's Something In The Water, XX121, He's Glitchy, Run!, Prometheus Fire, Guns V Acid Blood, The Hive, Andy, Gravity Purge, Elevator Shaft Attack, Get Away From Her, The Offspring, Collision Warning, Raine, Sleep
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Премьерный физический релиз саундтрека Бенджамина Уоллфиша к фильму "Alien: Romulus" (2024), седьмой части франшизы «Чужой». Издание на двойном виниле 140 г. Проведите всего несколько минут с мастерской партитурой Бенджамина Уоллфиша, и вы сможете почувствовать насколько успешно на каждом уровне Alien: Romulus и его партитура возвращают давних поклонников в мир Ридли Скотта, Дэна О'Бэннона и Джерри Голдсмита (и многих других), создавших «Чужого» в 1979 году. Бенджамин Уоллфиш внимателен к каждой детали, создавая по-настоящему замечательное произведение киномузыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Ost - Alien: Romulus (Benjamin Wallfisch) (0810155840617) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5130 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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