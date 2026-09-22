Fluke - Puppy (5016958056117) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Fluke
Альбом (сингл)
Puppy
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721479
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Характеристики
Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
[5016958056117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Fluke
Альбом (сингл)
Puppy
Жанр
House
Трек-лист
Snapshot, Switch / Twitch, Pulsed, My Spine, Another Kind Of Blues, Hang Tough, Ykk, Expo, Electric Blue, Baby Pain, Nebulus, Blue Sky
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Fluke - Puppy (5016958056117) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Snapshot, Switch / Twitch, Pulsed, My Spine, Another Kind Of Blues, Hang Tough, Ykk, Expo, Electric Blue, Baby Pain, Nebulus, Blue Sky
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
[5016958056117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Fluke
Альбом (сингл)
Puppy
Жанр
House
Трек-лист
Snapshot, Switch / Twitch, Pulsed, My Spine, Another Kind Of Blues, Hang Tough, Ykk, Expo, Electric Blue, Baby Pain, Nebulus, Blue Sky
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Snapshot, Switch / Twitch, Pulsed, My Spine, Another Kind Of Blues, Hang Tough, Ykk, Expo, Electric Blue, Baby Pain, Nebulus, Blue Sky
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Fluke - Puppy (5016958056117) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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