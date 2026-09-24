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Asgeir - Satt (5016958088842) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Asgeir - Satt (5016958088842) виниловая пластинка

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Asgeir - Satt (5016958088842) виниловая пластинка - фото 2
Asgeir - Satt (5016958088842) виниловая пластинка - фото 3
Asgeir - Satt (5016958088842) виниловая пластинка - фото 4
Asgeir - Satt (5016958088842) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Asgeir
Альбом (сингл)
Satt
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Asgeir - Satt (5016958088842) виниловая пластинка - фото 1
  • Asgeir - Satt (5016958088842) виниловая пластинка - фото 2
  • Asgeir - Satt (5016958088842) виниловая пластинка - фото 3
  • Asgeir - Satt (5016958088842) виниловая пластинка - фото 4
  • Asgeir - Satt (5016958088842) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721476
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Asgeir - Satt (5016958088842) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
[5016958088842]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Asgeir
Альбом (сингл)
Satt
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Myndir, Bernskan, Heim?r?, Minning, Upp ?r Moldinni, Andann Dregur, Gl??ur, S?tt, Lifandi Vatni?, Hrings?l, Va?andi ?urrt
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Asgeir - Satt (5016958088842) виниловая пластинка

Асгейр Траусти Эйнарссон, также известный как Асгейр, родом из небольшой исландской деревни с населением всего около 40 человек. Однако в последние несколько лет он покоряет сердца людей по всему миру своей музыкой. В 2020 году певец, автор песен и мультиинструменталист представляет свой третий альбом под названием «S?tt».

Отзывы о товаре Asgeir - Satt (5016958088842) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
[5016958088842]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Asgeir
Альбом (сингл)
Satt
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Myndir, Bernskan, Heim?r?, Minning, Upp ?r Moldinni, Andann Dregur, Gl??ur, S?tt, Lifandi Vatni?, Hrings?l, Va?andi ?urrt
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Асгейр Траусти Эйнарссон, также известный как Асгейр, родом из небольшой исландской деревни с населением всего около 40 человек. Однако в последние несколько лет он покоряет сердца людей по всему миру своей музыкой. В 2020 году певец, автор песен и мультиинструменталист представляет свой третий альбом под названием «S?tt».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Asgeir - Satt (5016958088842) виниловая пластинка - по цене 3500 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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