Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка
Новаторский поп-дуэт Goldfrapp отмечает 20-летие своего новаторского третьего альбома «Supernature» выпуском 20th Anniversary Deluxe Edition. Deluxe издание включает в себя потрясающий двойной винил в павлиньих цветах (второй диск — это 12-дюймовый EP с ремиксами), при этом все треки записаны на половинной скорости для улучшения качества звучания. Альбом «Supernature», впервые выпущенный в 2005 году, стал эпохальным шедевром Goldfrapp, многослойным соник-поп-триллером, который разрушил правила электронной музыки и заменил их радикальным, глянцевым видением поп-музыки в ее самом соблазнительном и странном проявлении. «Supernature» вознёс Goldfrapp в поп-стратосферу, породив такие ныне классические синглы, как «Ooh La La», «Number 1» и «Ride a White Horse». Альбом возглавил мировые чарты, стал мультиплатиновым и получил несколько номинаций на премии Brit и Grammy. Новое издание включает два совершенно новых ремикса Goldfrapp от Элисон Голдфрапп и Уилла Грегори, а также эксклюзивные интерпретации от Richard X, Sun's Signature и других. С выпуском этого подарочного издания Goldfrapp не только пересматривают «Supernature», но и подтверждают его непреходящее влияние на музыкальный ландшафт 2025 года и далее.
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Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Goldfrapp - Supernature - Deluxe (Coloured) (4099964188141) виниловая пластинка