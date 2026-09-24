These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
These New Puritans
Альбом (сингл)
Hidden
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721375
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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887830016414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
These New Puritans
Альбом (сингл)
Hidden
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Time Xone, We Want War, Three Thousand, Hologram, Attack Music, Fire-Power, Orion, Canticle, Drum Courts-Where Corals Lie, White Chords, 5, Hologram Pianos, We Want War Brass & Woodwind, 5 Mallets, Hologram Chamber Mix, Drum Courts Hidden Live Paris, Irreversible–En Papier Hidden Live Berlin
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Time Xone, We Want War, Three Thousand, Hologram, Attack Music, Fire-Power, Orion, Canticle, Drum Courts-Where Corals Lie, White Chords, 5, Hologram Pianos, We Want War Brass & Woodwind, 5 Mallets, Hologram Chamber Mix, Drum Courts Hidden Live Paris, Irreversible–En Papier Hidden Live Berlin
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Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887830016414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
These New Puritans
Альбом (сингл)
Hidden
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Time Xone, We Want War, Three Thousand, Hologram, Attack Music, Fire-Power, Orion, Canticle, Drum Courts-Where Corals Lie, White Chords, 5, Hologram Pianos, We Want War Brass & Woodwind, 5 Mallets, Hologram Chamber Mix, Drum Courts Hidden Live Paris, Irreversible–En Papier Hidden Live Berlin
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Time Xone, We Want War, Three Thousand, Hologram, Attack Music, Fire-Power, Orion, Canticle, Drum Courts-Where Corals Lie, White Chords, 5, Hologram Pianos, We Want War Brass & Woodwind, 5 Mallets, Hologram Chamber Mix, Drum Courts Hidden Live Paris, Irreversible–En Papier Hidden Live Berlin
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These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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