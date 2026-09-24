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4Am - 4Am (4251648413943) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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4Am - 4Am (4251648413943) виниловая пластинка

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4Am - 4Am (4251648413943) виниловая пластинка - фото 1
4Am - 4Am (4251648413943) виниловая пластинка - фото 2
4Am - 4Am (4251648413943) виниловая пластинка - фото 3
4Am - 4Am (4251648413943) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
4Am
Альбом (сингл)
4Am
Жанр
House
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 4Am - 4Am (4251648413943) виниловая пластинка - фото 1
  • 4Am - 4Am (4251648413943) виниловая пластинка - фото 2
  • 4Am - 4Am (4251648413943) виниловая пластинка - фото 3
  • 4Am - 4Am (4251648413943) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721354
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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4Am - 4Am (4251648413943) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251648413943]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
4Am
Альбом (сингл)
4Am
Жанр
House
Трек-лист
So Many Times, Out Of My Mind, Passion, Last, The Girl Who'll Play Heather In The Film Of My Life, Trouble & Pain, The Man I Feel, Day 67
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 4Am - 4Am (4251648413943) виниловая пластинка

Альбом 4AM, выпущенный в 1989 году лейблом Mutual Intentions. В него входят такие композиции, как «So Many Times», «Out of My Mind», «Passion», «Peace at Last», «The Girl» и другие.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре 4Am - 4Am (4251648413943) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251648413943]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
4Am
Альбом (сингл)
4Am
Жанр
House
Трек-лист
So Many Times, Out Of My Mind, Passion, Last, The Girl Who'll Play Heather In The Film Of My Life, Trouble & Pain, The Man I Feel, Day 67
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом 4AM, выпущенный в 1989 году лейблом Mutual Intentions. В него входят такие композиции, как «So Many Times», «Out of My Mind», «Passion», «Peace at Last», «The Girl» и другие.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


4Am - 4Am (4251648413943) виниловая пластинка - стоимость товара 4080 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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