Телевизор Blackton BT 43FSU32B Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Телевизор Blackton BT 43FSU32B Black
Телевизор Blackton — это стильное и современное решение для вашего дома, объединяющее в себе передовые технологии и элегантный дизайн. С диагональю 43 дюйма (108 см) и поддержкой разрешения Full HD, он идеально подходит для просмотра ваших любимых фильмов и шоу с высокими деталями и яркими цветами, благодаря Direct LED подсветке. Телевизор оснащен операционной системой Android TV, что обеспечивает доступ к тысячам приложений и игр через Smart TV. Вы сможете легко подключаться к интернету с помощью встроенного Wi-Fi или порта Ethernet для потоковой передачи контента. Три HDMI порта позволяют подключать различные устройства, такие как игровые консоли, ноутбуки или дополнительные мультимедийные системы. Благодаря поддержке стандартов VESA 200x200, телевизор легко крепится на стену, что позволит сэкономить место и создать идеальную обстановку в вашем помещении. Blackton поддерживает цифровые тюнеры DVB-C, DVB-T и DVB-T2, обеспечивая доступ к широкому спектру телевизионных каналов без необходимости приобретения дополнительного оборудования. С весом без подставки всего 6,4 кг, телевизор является легким и удобным в установке. Элегантный черный цвет корпуса дополнит любой интерьер, добавив современности и стиля в ваш дом. Сделано в России, это устройство демонстрирует надежность и высокое качество от бренда Blackton, обеспечивая отличное изображение и доступ к цифровым технологиям. Насладитесь современным телевидением с телевизором Blackton, который соответствует всем вашим требованиям к домашнему развлечению.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 43", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, с Андроид, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 750 руб.3938 руб. в СплитТелевизор Asano 40" 40LF7010T
-
В наличииЦена 17 090 руб.4273 руб. в СплитТелевизор TCL 32S5K-RU 32" QLED FULL HD черный
-
В наличииЦена 17 300 руб.4325 руб. в СплитТелевизор Hisense 32A5S RU 32" FullHD QLED черный
-
В наличииЦена 17 660 руб.4415 руб. в СплитТелевизор Sber SDX-43U5500DBA 43" LED Салют ТВ Frameless 4K Ultr...
-
В наличииЦена 17 720 руб.4430 руб. в СплитТелевизор TCL 32S4K-UZ 32" QLED HD черный
-
В наличииЦена 18 200 руб.4550 руб. в СплитТелевизор Samsung 32" UE32H5000FUXRU LED
-
В наличииЦена 18 520 руб.4630 руб. в СплитТелевизор LEFF 43" 43F541T LEFF
-
В наличииЦена 19 070 руб.4768 руб. в СплитТелевизор Digma 43" DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal тем...
-
В наличииЦена 19 420 руб.4855 руб. в СплитТелевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32" LED HD черный
-
В наличииЦена 20 360 руб.5090 руб. в СплитТелевизор TCL 40S5K 40" QLED FULL HD черный
-
В наличииЦена 20 450 руб.5113 руб. в СплитТелевизор ASANO 43" 43LU8120T
-
В наличииЦена 20 810 руб.5203 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV A 43" FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60...
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 43", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, с Андроид, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Отзывы о товаре Телевизор Blackton BT 43FSU32B Black