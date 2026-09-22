Телевизор Blackton BT 40FS32B Black
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Характеристики
Описание товара Телевизор Blackton BT 40FS32B Black
40-дюймовый телевизор BLACKTON Bt 40FS32B с Full HD-экраном и поддержкой SMART TV на базе Android. Безрамочный дизайн и четкое изображение делают его отличным выбором для просмотра фильмов и сериалов. Встроенный Wi-Fi и множество разъемов расширяют возможности подключения. Full HD-разрешение 1920?1080 передает детализированную картинку с естественными цветами. Операционная система Android 12 открывает доступ к приложениям, играм и стриминговым сервисам. Три порта HDMI 2.0 дают возможность подключить игровую консоль, ресивер или другой источник сигнала. Два встроенных динамика по 8 Вт создают чистый и насыщенный звук без дополнительной акустики. Безрамочный дизайн и тонкий корпус экономят место и выглядят современно. Телевизор подойдет для небольшой гостиной или спальни, где важны компактность и функциональность.
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