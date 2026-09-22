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Телевизор Blackton BT 40FS38B Black купить с доставкой в Москве
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Телевизор Blackton BT 40FS38B Black

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Телевизор Blackton BT 40FS38B Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор Blackton BT 40FS38B Black - фото 1
  • Телевизор Blackton BT 40FS38B Black - фото 2
  • Телевизор Blackton BT 40FS38B Black - фото 3
  • Телевизор Blackton BT 40FS38B Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721018
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Телевизор
Комплектация
батарейки, винты, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х58х10
Вес, кг.
5.6

Описание товара Телевизор Blackton BT 40FS38B Black

LED-телевизор BQ 40FS38B оснащен оптимальным для 40-дюймового экрана Full HD разрешением. Угол обзора 178° сохраняет четкость картинки и реалистичность передачи цвета при просмотре ТВ из любой точки комнаты. ОС Салют ТВ открывает доступ к приложениям Smart TV, расширенным настройкам и функциям. На пульте ДУ есть кнопка для активации ассистента Салют и управления телевизором голосом.

Отзывы о товаре Телевизор Blackton BT 40FS38B Black




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Телевизор
Комплектация
батарейки, винты, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Китай
Описание
LED-телевизор BQ 40FS38B оснащен оптимальным для 40-дюймового экрана Full HD разрешением. Угол обзора 178° сохраняет четкость картинки и реалистичность передачи цвета при просмотре ТВ из любой точки комнаты. ОС Салют ТВ открывает доступ к приложениям Smart TV, расширенным настройкам и функциям. На пульте ДУ есть кнопка для активации ассистента Салют и управления телевизором голосом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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