Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32" (ELA5432GL)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32" (ELA5432GL)
Телевизор Xiaomi — это современное устройство, сочетающее в себе стильный дизайн и передовые технологии. Выпущенный в 2025 году, он станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и функциональность. С диагональю экрана в 32 дюйма и разрешением 1366x768, этот телевизор обеспечит чёткое и яркое изображение, идеально подходящее для просмотра любимых фильмов и телепередач. Исполненный в элегантном черном цвете, телевизор весит всего 3,55 кг без подставки и 3,6 кг с подставкой, что делает его легким и удобным для монтажа. Возможность крепления на стену со стандартом VESA 100x100 позволяет легко интегрировать его в любой интерьер. Благодаря поддержке Smart TV и операционной системе Android TV, вы сможете пользоваться всеми преимуществами современных потоковых сервисов и приложений. Частота обновления экрана в 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, делая каждый просмотр максимально комфортным. Телевизор оснащен двумя HDMI и двумя USB портами, позволяя подключать разнообразные внешние устройства, такие как игровые консоли, медиаплееры и флешки. Поддержка цифровых тюнеров DVB-C, DVB-S2 и DVB-T2 обеспечивает доступ к широкому спектру телевизионных каналов. Это устройство от бренда Xiaomi обещает стать надежным центром вашего домашнего развлечения, предлагая широкий ассортимент функций и возможностей для всех членов семьи.
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