Телевизор BQ 32FS34B Black
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Характеристики
Описание товара Телевизор BQ 32FS34B Black
Телевизор BQ – это сочетание современного дизайна и функциональности, созданное для комфортного просмотра любимых программ и фильмов. Бренд BQ представляет вашу идеальную модель с черным элегантным корпусом, изготовленным в Китае, который отлично впишется в любой интерьер. С диагональю экрана 32 дюйма (81 см), этот телевизор станет идеальным выбором для маленьких гостиных или спальных комнат. Экран на основе технологии Direct LED гарантирует четкое изображение и насыщенные цвета, а разрешение 1366x768 пикселей (HD 720p) обеспечивает качественную картинку для повседневного использования. Хотя эта модель не поддерживает функции Smart TV и Wi-Fi, она обладает всем необходимым для традиционного телевещания. Телевизор BQ оснащен рядом цифровых тюнеров, таких как DVB-C, DVB-T2, DVB-T и DVB-S2, что обеспечивает широкий доступ к разнообразным телевизионным каналам. Аудиосистема, обеспеченная суммарной выходной мощностью 16 Вт, подарит вам насыщенный и объемный звук, который улучшит ваше восприятие контента. Этот телевизор будет отличным выбором для тех, кто ценит простоту и надежность, предпочитая удобство классического телевещания.
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