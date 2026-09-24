OST - Skyfall (Thomas Newman) (coloured) (8719262037137) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Skyfall
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб.
В наличии
Код товара: 721001
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5 130 руб.
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037137]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Skyfall
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Grand Bazaar, Istanbul, Voluntary Retirement, New Digs, Severine, Brave New World, Shanghai Drive, Jellyfish, Silhouette, Modigliani, Day Wasted, Quartermaster, Someone Usually Dies, Komodo Dragon, The Bloody Shot, Enjoying Death, The Chimera, Close Shave, Health & Safety, Granborough Road, Tennyson, Enquiry, Breadcrumbs, Skyfall, Kill Them First, Welcome To Scotland, She's Mine, The Moors, Deep Water, Mother, Adrenaline
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
At The Movies
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Skyfall (Thomas Newman) (coloured) (8719262037137) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Grand Bazaar, Istanbul, Voluntary Retirement, New Digs, Severine, Brave New World, Shanghai Drive, Jellyfish, Silhouette, Modigliani, Day Wasted, Quartermaster, Someone Usually Dies, Komodo Dragon, The Bloody Shot, Enjoying Death, The Chimera, Close Shave, Health & Safety, Granborough Road, Tennyson, Enquiry, Breadcrumbs, Skyfall, Kill Them First, Welcome To Scotland, She's Mine, The Moors, Deep Water, Mother, Adrenaline
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037137]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Skyfall
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Grand Bazaar, Istanbul, Voluntary Retirement, New Digs, Severine, Brave New World, Shanghai Drive, Jellyfish, Silhouette, Modigliani, Day Wasted, Quartermaster, Someone Usually Dies, Komodo Dragon, The Bloody Shot, Enjoying Death, The Chimera, Close Shave, Health & Safety, Granborough Road, Tennyson, Enquiry, Breadcrumbs, Skyfall, Kill Them First, Welcome To Scotland, She's Mine, The Moors, Deep Water, Mother, Adrenaline
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
At The Movies
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Grand Bazaar, Istanbul, Voluntary Retirement, New Digs, Severine, Brave New World, Shanghai Drive, Jellyfish, Silhouette, Modigliani, Day Wasted, Quartermaster, Someone Usually Dies, Komodo Dragon, The Bloody Shot, Enjoying Death, The Chimera, Close Shave, Health & Safety, Granborough Road, Tennyson, Enquiry, Breadcrumbs, Skyfall, Kill Them First, Welcome To Scotland, She's Mine, The Moors, Deep Water, Mother, Adrenaline
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Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Skyfall (Thomas Newman) (coloured) (8719262037137) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5130 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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