Spiritbox - Eternal Blue (4050538974799) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Spiritbox - Eternal Blue (4050538974799) виниловая пластинка
Кортни Лаплант, вокалистка группы Spiritbox, говорит об анонсе своего дебютного альбома:. «Мы очень рады выпустить наш альбом; над ним мы работали более двух лет. Приостановка процесса записи на такой длительный срок из-за пандемии показала мне, что я больше никогда не смогу воспринимать процесс записи альбома как нечто само собой разумеющееся». Должен сказать, хотя мы и не планировали так долго ждать выхода альбома, думаю, это помогло песням стать сильнее. Я так доволен каждой песней, что хотел бы выпустить каждую из них как сингл с музыкальным видео. Все они отражают разные моменты и влияния в нашей жизни. У нас было достаточно времени, чтобы выпустить именно ту музыку, которую мы хотели представить миру, без каких-либо компромиссов. Каждая нота и каждый слог — это музыка, о которой мы всегда мечтали, и мы очень гордимся ею.
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Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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