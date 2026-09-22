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Static-X - Wisconsin Death Trip (8718469538751) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Static-X - Wisconsin Death Trip (8718469538751) виниловая пластинка

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Static-X - Wisconsin Death Trip (8718469538751) виниловая пластинка - фото 1
Static-X - Wisconsin Death Trip (8718469538751) виниловая пластинка - фото 2
Static-X - Wisconsin Death Trip (8718469538751) виниловая пластинка - фото 3
Static-X - Wisconsin Death Trip (8718469538751) виниловая пластинка - фото 4
Static-X - Wisconsin Death Trip (8718469538751) виниловая пластинка - фото 5
Static-X - Wisconsin Death Trip (8718469538751) виниловая пластинка - фото 6
Static-X - Wisconsin Death Trip (8718469538751) виниловая пластинка - фото 7
Static-X - Wisconsin Death Trip (8718469538751) виниловая пластинка - фото 8
Static-X - Wisconsin Death Trip (8718469538751) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Static-X
Альбом (сингл)
Wisconsin Death Trip
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Static-X - Wisconsin Death Trip (8718469538751) виниловая пластинка - фото 1
  • Static-X - Wisconsin Death Trip (8718469538751) виниловая пластинка - фото 2
  • Static-X - Wisconsin Death Trip (8718469538751) виниловая пластинка - фото 3
  • Static-X - Wisconsin Death Trip (8718469538751) виниловая пластинка - фото 4
  • Static-X - Wisconsin Death Trip (8718469538751) виниловая пластинка - фото 5
  • Static-X - Wisconsin Death Trip (8718469538751) виниловая пластинка - фото 6
  • Static-X - Wisconsin Death Trip (8718469538751) виниловая пластинка - фото 7
  • Static-X - Wisconsin Death Trip (8718469538751) виниловая пластинка - фото 8
  • Static-X - Wisconsin Death Trip (8718469538751) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720496
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469538751]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Static-X
Альбом (сингл)
Wisconsin Death Trip
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Push It, I'm With Stupid, Bled For Days, Love Dump, I Am, Otsegolation, Stem, Sweat Of The Bud, Fix, Wisconsin Death Trip, The Trance Is The Motion, December
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Static-X - Wisconsin Death Trip (8718469538751) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Push It, I'm With Stupid, Bled For Days, Love Dump, I Am, Otsegolation, Stem, Sweat Of The Bud, Fix, Wisconsin Death Trip, The Trance Is The Motion, December

Отзывы о товаре Static-X - Wisconsin Death Trip (8718469538751) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469538751]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Static-X
Альбом (сингл)
Wisconsin Death Trip
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Push It, I'm With Stupid, Bled For Days, Love Dump, I Am, Otsegolation, Stem, Sweat Of The Bud, Fix, Wisconsin Death Trip, The Trance Is The Motion, December
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Push It, I'm With Stupid, Bled For Days, Love Dump, I Am, Otsegolation, Stem, Sweat Of The Bud, Fix, Wisconsin Death Trip, The Trance Is The Motion, December
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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