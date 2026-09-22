Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка
Simply Red отпраздновали четыре десятилетия своей музыкальной карьеры сборником «Recollections». Эта версия на двух пластинках содержит 20 великолепных, недавно записанных версий их лучших треков и выпущена ограниченным тиражом на цветном (Smokey Marble) виниле с 12-страничным буклетом. Этот сборник, спродюсированный давним соавтором Энди Райтом, включает в себя прекрасные записи таких вечных хитов, как «Money's Too Tight To Mention», «Holding Back The Years», «Stars», «Fairground» и многих других. Мик Хакнелл объясняет: «В честь 40-летия Simply Red мы сочли уместным выпустить эти записи. Энди Райт стремился передать атмосферу и звучание оригиналов, и ему это блестяще удалось. Это замыкает круг, и мы можем отпраздновать наше 40-летие вместе с вами». Продав более 60 миллионов альбомов, пять раз заняв первое место в чартах Великобритании, набрав 2 миллиарда прослушиваний и оставив после себя множество хитов, Simply Red остается одной из самых популярных групп Великобритании
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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