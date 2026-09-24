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Opeth - Pale Communion (Gold) (8719262041271) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Opeth - Pale Communion (Gold) (8719262041271) виниловая пластинка

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Opeth - Pale Communion (Gold) (8719262041271) виниловая пластинка - фото 1
Opeth - Pale Communion (Gold) (8719262041271) виниловая пластинка - фото 2
Opeth - Pale Communion (Gold) (8719262041271) виниловая пластинка - фото 3
Opeth - Pale Communion (Gold) (8719262041271) виниловая пластинка - фото 4
Opeth - Pale Communion (Gold) (8719262041271) виниловая пластинка - фото 5
Opeth - Pale Communion (Gold) (8719262041271) виниловая пластинка - фото 6
Opeth - Pale Communion (Gold) (8719262041271) виниловая пластинка - фото 7
Opeth - Pale Communion (Gold) (8719262041271) виниловая пластинка - фото 8
Opeth - Pale Communion (Gold) (8719262041271) виниловая пластинка - фото 9
Opeth - Pale Communion (Gold) (8719262041271) виниловая пластинка - фото 10
Opeth - Pale Communion (Gold) (8719262041271) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
PALE COMMUNION
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Opeth - Pale Communion (Gold) (8719262041271) виниловая пластинка - фото 1
  • Opeth - Pale Communion (Gold) (8719262041271) виниловая пластинка - фото 2
  • Opeth - Pale Communion (Gold) (8719262041271) виниловая пластинка - фото 3
  • Opeth - Pale Communion (Gold) (8719262041271) виниловая пластинка - фото 4
  • Opeth - Pale Communion (Gold) (8719262041271) виниловая пластинка - фото 5
  • Opeth - Pale Communion (Gold) (8719262041271) виниловая пластинка - фото 6
  • Opeth - Pale Communion (Gold) (8719262041271) виниловая пластинка - фото 7
  • Opeth - Pale Communion (Gold) (8719262041271) виниловая пластинка - фото 8
  • Opeth - Pale Communion (Gold) (8719262041271) виниловая пластинка - фото 9
  • Opeth - Pale Communion (Gold) (8719262041271) виниловая пластинка - фото 10
  • Opeth - Pale Communion (Gold) (8719262041271) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720490
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Opeth - Pale Communion (Gold) (8719262041271) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041271]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
PALE COMMUNION
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Eternal Rains Will Come, Cusp of Eternity, Moon Above, Sun Below, Elysian Woes, Goblin, River, Voice of Treason, Faith In Others
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Opeth - Pale Communion (Gold) (8719262041271) виниловая пластинка

«Pale Communion» — одиннадцатый студийный альбом шведской прогрессив-метал-группы Opeth, выпущенный в 2014 году. Переиздание ограниченным тиражом на золотистом виниле с четырёхстраничным буклетом. Продюсером альбома выступил Микаэль Окерфельдт, а сведением — Стивен Уилсон. Микаэль Окерфельдт сказал об альбоме: «Я хотел сделать что-то более мелодичное, поэтому в нём больше вокальных партий и мелодий в целом». Грег Кеннелти из Metal Injection отметил, что в альбоме нет «гроула или дэт-металического вокала», и назвал его «недостающим звеном между Damnation и Ghost Reveries, или если бы Heritage был написан сразу после Ghost Reveries, без Watershed».



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Opeth - Pale Communion (Gold) (8719262041271) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041271]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
PALE COMMUNION
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Eternal Rains Will Come, Cusp of Eternity, Moon Above, Sun Below, Elysian Woes, Goblin, River, Voice of Treason, Faith In Others
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«Pale Communion» — одиннадцатый студийный альбом шведской прогрессив-метал-группы Opeth, выпущенный в 2014 году. Переиздание ограниченным тиражом на золотистом виниле с четырёхстраничным буклетом. Продюсером альбома выступил Микаэль Окерфельдт, а сведением — Стивен Уилсон. Микаэль Окерфельдт сказал об альбоме: «Я хотел сделать что-то более мелодичное, поэтому в нём больше вокальных партий и мелодий в целом». Грег Кеннелти из Metal Injection отметил, что в альбоме нет «гроула или дэт-металического вокала», и назвал его «недостающим звеном между Damnation и Ghost Reveries, или если бы Heritage был написан сразу после Ghost Reveries, без Watershed».


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


Opeth - Pale Communion (Gold) (8719262041271) виниловая пластинка - стоимость товара 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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