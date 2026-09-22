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Armin Van Buuren - Piano (8719262042056) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Armin Van Buuren - Piano (8719262042056) виниловая пластинка

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Armin Van Buuren - Piano (8719262042056) виниловая пластинка - фото 1
Armin Van Buuren - Piano (8719262042056) виниловая пластинка - фото 2
Armin Van Buuren - Piano (8719262042056) виниловая пластинка - фото 3
Armin Van Buuren - Piano (8719262042056) виниловая пластинка - фото 4
Armin Van Buuren - Piano (8719262042056) виниловая пластинка - фото 5
Armin Van Buuren - Piano (8719262042056) виниловая пластинка - фото 6
Armin Van Buuren - Piano (8719262042056) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Armin van Buuren
Альбом (сингл)
PIANO
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Armin Van Buuren - Piano (8719262042056) виниловая пластинка - фото 1
  • Armin Van Buuren - Piano (8719262042056) виниловая пластинка - фото 2
  • Armin Van Buuren - Piano (8719262042056) виниловая пластинка - фото 3
  • Armin Van Buuren - Piano (8719262042056) виниловая пластинка - фото 4
  • Armin Van Buuren - Piano (8719262042056) виниловая пластинка - фото 5
  • Armin Van Buuren - Piano (8719262042056) виниловая пластинка - фото 6
  • Armin Van Buuren - Piano (8719262042056) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720466
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Armin Van Buuren - Piano (8719262042056) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042056]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Armin van Buuren
Альбом (сингл)
PIANO
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Here For You, Longing, Sonic Samba, Fathers And Sons, Be My Lighthouse, Waltz, Temporality, Setting Sail, Autumn Leaves, Equanimity, Ballerina, Synchronicity, Clouded Window, Soaring Kite, Children
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Armin Van Buuren - Piano (8719262042056) виниловая пластинка

Этот альбом, состоящий из 15 проникновенных фортепианных пьес, раскрывает новую сторону творчества всемирно известного диджея и продюсера Армина ван Бюрена: более личную, более эмоциональную. Эта его работа, чистая, созерцательная и в точности как ритмичная музыка, которую он выпускал на протяжении всей своей легендарной карьеры. Альбом доступен на двойном 180 г виниле в роскошном плотном гейтфолде с 16-страничным буклетом с фотографиями и комментариями Армина. «Есть что-то особенное в том, чтобы сидеть там — только я, клавиши и тишина. Никаких битов, никаких скачков. Только чистые эмоции». Среди эйфорического безумия электронной танцевальной музыки Армин ван Бюрен нашёл место спокойствия, чтобы написать свою самую честную на сегодняшний день музыку. Как человек, который лучше всех знает, что движет толпой, он решил выяснить, что волнует его самого.

Отзывы о товаре Armin Van Buuren - Piano (8719262042056) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042056]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Armin van Buuren
Альбом (сингл)
PIANO
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Here For You, Longing, Sonic Samba, Fathers And Sons, Be My Lighthouse, Waltz, Temporality, Setting Sail, Autumn Leaves, Equanimity, Ballerina, Synchronicity, Clouded Window, Soaring Kite, Children
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Этот альбом, состоящий из 15 проникновенных фортепианных пьес, раскрывает новую сторону творчества всемирно известного диджея и продюсера Армина ван Бюрена: более личную, более эмоциональную. Эта его работа, чистая, созерцательная и в точности как ритмичная музыка, которую он выпускал на протяжении всей своей легендарной карьеры. Альбом доступен на двойном 180 г виниле в роскошном плотном гейтфолде с 16-страничным буклетом с фотографиями и комментариями Армина. «Есть что-то особенное в том, чтобы сидеть там — только я, клавиши и тишина. Никаких битов, никаких скачков. Только чистые эмоции». Среди эйфорического безумия электронной танцевальной музыки Армин ван Бюрен нашёл место спокойствия, чтобы написать свою самую честную на сегодняшний день музыку. Как человек, который лучше всех знает, что движет толпой, он решил выяснить, что волнует его самого.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Armin Van Buuren - Piano (8719262042056) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6520 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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