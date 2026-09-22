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Чайник электрический StarWind SKG4045 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический StarWind SKG4045

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Чайник электрический StarWind SKG4045 - фото 1
Чайник электрический StarWind SKG4045 - фото 2
Чайник электрический StarWind SKG4045 - фото 3
Чайник электрический StarWind SKG4045 - фото 4
Чайник электрический StarWind SKG4045 - фото 5
Чайник электрический StarWind SKG4045 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1800
Объем, л
1.8
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
  • Чайник электрический StarWind SKG4045 - фото 1
  • Чайник электрический StarWind SKG4045 - фото 2
  • Чайник электрический StarWind SKG4045 - фото 3
  • Чайник электрический StarWind SKG4045 - фото 4
  • Чайник электрический StarWind SKG4045 - фото 5
  • Чайник электрический StarWind SKG4045 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719903
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Характеристики

Бренд
StarWind
Мощность, Вт
1800
Объем, л
1.8
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х19
Вес, кг.
1.22

Описание товара Чайник электрический StarWind SKG4045

Чайник электрический Starwind SKG4045 1,8л 1800Вт черный/серебристый корпус: стекло. Корпус выполнен из высокопрочного закалённого стекла. Используется закрытая спираль, что делает процесс нагрева быстрым и безопасным, а также облегчает уход — накипь легко удаляется с плоской поверхности дна. В процессе работы чайник мягко подсвечивается изнутри. Есть съёмная крышка и эргономичная ручка. Товар opигинальный, новый. Надежная упаковка заказа.

Отзывы о товаре Чайник электрический StarWind SKG4045




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Характеристики
Бренд
StarWind
Мощность, Вт
1800
Объем, л
1.8
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник электрический Starwind SKG4045 1,8л 1800Вт черный/серебристый корпус: стекло. Корпус выполнен из высокопрочного закалённого стекла. Используется закрытая спираль, что делает процесс нагрева быстрым и безопасным, а также облегчает уход — накипь легко удаляется с плоской поверхности дна. В процессе работы чайник мягко подсвечивается изнутри. Есть съёмная крышка и эргономичная ручка. Товар opигинальный, новый. Надежная упаковка заказа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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