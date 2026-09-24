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The Breeders - Pod (0652637000603) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Breeders - Pod (0652637000603) виниловая пластинка

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The Breeders - Pod (0652637000603) виниловая пластинка - фото 1
The Breeders - Pod (0652637000603) виниловая пластинка - фото 2
The Breeders - Pod (0652637000603) виниловая пластинка - фото 3
The Breeders - Pod (0652637000603) виниловая пластинка - фото 4
The Breeders - Pod (0652637000603) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Breeders
Альбом (сингл)
Pod
Жанр
Зарубежный инди-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Breeders - Pod (0652637000603) виниловая пластинка - фото 1
  • The Breeders - Pod (0652637000603) виниловая пластинка - фото 2
  • The Breeders - Pod (0652637000603) виниловая пластинка - фото 3
  • The Breeders - Pod (0652637000603) виниловая пластинка - фото 4
  • The Breeders - Pod (0652637000603) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719823
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Breeders - Pod (0652637000603) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637000603]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Breeders
Альбом (сингл)
Pod
Жанр
Зарубежный инди-рок
Трек-лист
Glorious, Doe, Happiness Is A Warm Gun, Oh!, Hellbound, When I Was A Painter, Fortunately Gone, Iris, Opened, Only In 3's, Lime House, Metal Man
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара The Breeders - Pod (0652637000603) виниловая пластинка

"Pod" — дебютный студийный альбом американской альтернативной рок-группы The Breeders, выпущенный в 1990 году. Этот альбом характерен мощным звучанием, сочетанием гранжа, постпанка и мелодичных элементов. В нём ярко проявляются индивидуальность и талант участниц группы, особенно Ким Дилд и Дженнифер Шерман. "Альбом демонстрирует сильное влияние 80-х и ранних 90-х, отличается ностальгической энергией и искренней атмосферой. Особенно выделяются такие треки, как "Iframe", "Happiness Is a Warm Gun" (не путать с песней Beatles), и "Fortunately Gone". "Pod" считается важным этапом на пути группы и получил признание за свою оригинальность и искренность."

Отзывы о товаре The Breeders - Pod (0652637000603) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637000603]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Breeders
Альбом (сингл)
Pod
Жанр
Зарубежный инди-рок
Трек-лист
Glorious, Doe, Happiness Is A Warm Gun, Oh!, Hellbound, When I Was A Painter, Fortunately Gone, Iris, Opened, Only In 3's, Lime House, Metal Man
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
"Pod" — дебютный студийный альбом американской альтернативной рок-группы The Breeders, выпущенный в 1990 году. Этот альбом характерен мощным звучанием, сочетанием гранжа, постпанка и мелодичных элементов. В нём ярко проявляются индивидуальность и талант участниц группы, особенно Ким Дилд и Дженнифер Шерман. "Альбом демонстрирует сильное влияние 80-х и ранних 90-х, отличается ностальгической энергией и искренней атмосферой. Особенно выделяются такие треки, как "Iframe", "Happiness Is a Warm Gun" (не путать с песней Beatles), и "Fortunately Gone". "Pod" считается важным этапом на пути группы и получил признание за свою оригинальность и искренность."
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Breeders - Pod (0652637000603) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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