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Чайник электрический BQ KT1709S Белый купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический BQ KT1709S Белый

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Чайник электрический BQ KT1709S Белый - фото 1
Чайник электрический BQ KT1709S Белый - фото 2
Чайник электрический BQ KT1709S Белый - фото 3
Чайник электрический BQ KT1709S Белый - фото 4
Чайник электрический BQ KT1709S Белый - фото 5
Чайник электрический BQ KT1709S Белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1800
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
202*155*290 мм
  • Чайник электрический BQ KT1709S Белый - фото 1
  • Чайник электрический BQ KT1709S Белый - фото 2
  • Чайник электрический BQ KT1709S Белый - фото 3
  • Чайник электрический BQ KT1709S Белый - фото 4
  • Чайник электрический BQ KT1709S Белый - фото 5
  • Чайник электрический BQ KT1709S Белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719767
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Характеристики

Бренд
BQ
Мощность, Вт
1800
Цвет
белый
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
202*155*290 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х17
Вес, кг.
1.23

Описание товара Чайник электрический BQ KT1709S Белый

Чайник BQ KT1709S белый 86199031 предназначен для использования в офисе или дома. Быстро кипятит воду, что экономит время. Современный дизайн впишется в любой интерьер. За счет прочного корпуса чайник прослужит долго.

Отзывы о товаре Чайник электрический BQ KT1709S Белый




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Характеристики
Бренд
BQ
Мощность, Вт
1800
Цвет
белый
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
202*155*290 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник BQ KT1709S белый 86199031 предназначен для использования в офисе или дома. Быстро кипятит воду, что экономит время. Современный дизайн впишется в любой интерьер. За счет прочного корпуса чайник прослужит долго.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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