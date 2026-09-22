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Утюг Blackton Bt SI3112 Белый-Зеленый купить с доставкой в Москве
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Утюг Blackton Bt SI3112 Белый-Зеленый

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Утюг Blackton Bt SI3112 Белый-Зеленый - фото 1
Утюг Blackton Bt SI3112 Белый-Зеленый - фото 2
Утюг Blackton Bt SI3112 Белый-Зеленый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюг
  • Утюг Blackton Bt SI3112 Белый-Зеленый - фото 1
  • Утюг Blackton Bt SI3112 Белый-Зеленый - фото 2
  • Утюг Blackton Bt SI3112 Белый-Зеленый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719757
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
2200
Цвет
зеленый, белый
Объём резервуара для воды
230
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Длина сетевого шнура
1.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х15х11
Вес, кг.
1.08

Описание товара Утюг Blackton Bt SI3112 Белый-Зеленый

Утюг Blackton Bt SI3112 Белый-Зеленый

Отзывы о товаре Утюг Blackton Bt SI3112 Белый-Зеленый




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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
2200
Цвет
зеленый, белый
Объём резервуара для воды
230
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Длина сетевого шнура
1.6
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг Blackton Bt SI3112 Белый-Зеленый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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