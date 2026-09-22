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Утюг Blackton Bt SI3111 Белый-Зеленый купить с доставкой в Москве
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Утюг Blackton Bt SI3111 Белый-Зеленый

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Утюг Blackton Bt SI3111 Белый-Зеленый - фото 1
Утюг Blackton Bt SI3111 Белый-Зеленый - фото 2
Утюг Blackton Bt SI3111 Белый-Зеленый - фото 3
Утюг Blackton Bt SI3111 Белый-Зеленый - фото 4
Утюг Blackton Bt SI3111 Белый-Зеленый - фото 5
Утюг Blackton Bt SI3111 Белый-Зеленый - фото 6
Утюг Blackton Bt SI3111 Белый-Зеленый - фото 7
Утюг Blackton Bt SI3111 Белый-Зеленый - фото 8
Утюг Blackton Bt SI3111 Белый-Зеленый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюг
  • Утюг Blackton Bt SI3111 Белый-Зеленый - фото 1
  • Утюг Blackton Bt SI3111 Белый-Зеленый - фото 2
  • Утюг Blackton Bt SI3111 Белый-Зеленый - фото 3
  • Утюг Blackton Bt SI3111 Белый-Зеленый - фото 4
  • Утюг Blackton Bt SI3111 Белый-Зеленый - фото 5
  • Утюг Blackton Bt SI3111 Белый-Зеленый - фото 6
  • Утюг Blackton Bt SI3111 Белый-Зеленый - фото 7
  • Утюг Blackton Bt SI3111 Белый-Зеленый - фото 8
  • Утюг Blackton Bt SI3111 Белый-Зеленый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719756
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
2200
Цвет
зеленый, белый
Объём резервуара для воды
200
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Длина сетевого шнура
1.6
Габариты без упаковки
100x252x130 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х14х11
Вес, г.
945

Описание товара Утюг Blackton Bt SI3111 Белый-Зеленый

Утюг Blackton Bt SI3111 зеленого цвета оснащен керамической подошвой, которая обеспечивает равномерное нагревание всей поверхности и бережное взаимодействие с деликатными, тонкими тканями. Прибор готов к работе спустя 40 секунд после подключения к сети. Утюг имеет функцию самоочистки от накипи и систему защиты от ее быстрого образования. Сетевой шнур крепится к прибору с помощью шарового шарнира, так что движения во время глажки не будут ограничены. Для воды в конструкции утюга Blackton Bt SI3111 предусмотрен резервуар объемом 200 мл. Температура нагрева регулируется вручную, и отслеживать степень нагрева можно на соответствующем индикаторе. Устройство оснащено функцией парового удара, который поможет разгладить плотные или сильно измятые ткани. Среди других режимов работы есть сухое глаженье, разбрызгивание воды, а также отпаривание одежды в вертикальном положении. Модель оснащена желобком для обработки изделий с пуговицами и противокапельной системой. Она предотвращает попадание капель воды на одежду.

Отзывы о товаре Утюг Blackton Bt SI3111 Белый-Зеленый




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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
2200
Цвет
зеленый, белый
Объём резервуара для воды
200
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Длина сетевого шнура
1.6
Габариты без упаковки
100x252x130 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг Blackton Bt SI3111 зеленого цвета оснащен керамической подошвой, которая обеспечивает равномерное нагревание всей поверхности и бережное взаимодействие с деликатными, тонкими тканями. Прибор готов к работе спустя 40 секунд после подключения к сети. Утюг имеет функцию самоочистки от накипи и систему защиты от ее быстрого образования. Сетевой шнур крепится к прибору с помощью шарового шарнира, так что движения во время глажки не будут ограничены. Для воды в конструкции утюга Blackton Bt SI3111 предусмотрен резервуар объемом 200 мл. Температура нагрева регулируется вручную, и отслеживать степень нагрева можно на соответствующем индикаторе. Устройство оснащено функцией парового удара, который поможет разгладить плотные или сильно измятые ткани. Среди других режимов работы есть сухое глаженье, разбрызгивание воды, а также отпаривание одежды в вертикальном положении. Модель оснащена желобком для обработки изделий с пуговицами и противокапельной системой. Она предотвращает попадание капель воды на одежду.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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