Утюг Blackton Bt SI3111 Белый-Зеленый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Утюг Blackton Bt SI3111 Белый-Зеленый
Утюг Blackton Bt SI3111 зеленого цвета оснащен керамической подошвой, которая обеспечивает равномерное нагревание всей поверхности и бережное взаимодействие с деликатными, тонкими тканями. Прибор готов к работе спустя 40 секунд после подключения к сети. Утюг имеет функцию самоочистки от накипи и систему защиты от ее быстрого образования. Сетевой шнур крепится к прибору с помощью шарового шарнира, так что движения во время глажки не будут ограничены. Для воды в конструкции утюга Blackton Bt SI3111 предусмотрен резервуар объемом 200 мл. Температура нагрева регулируется вручную, и отслеживать степень нагрева можно на соответствующем индикаторе. Устройство оснащено функцией парового удара, который поможет разгладить плотные или сильно измятые ткани. Среди других режимов работы есть сухое глаженье, разбрызгивание воды, а также отпаривание одежды в вертикальном положении. Модель оснащена желобком для обработки изделий с пуговицами и противокапельной системой. Она предотвращает попадание капель воды на одежду.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 800 руб.450 руб. в СплитУтюг Energy EN-302 (2200Вт, пар, спрей, пар.удар, самооч., керам...
-
В наличииЦена 1 920 руб.480 руб. в СплитУтюг Energy EN-344 фиолетовый (2200Вт, пар, спрей, пар.удар, сам...
-
В наличииЦена 2 230 руб.558 руб. в СплитУтюг Leonord LE-1801 бело-синий (3000Вт, пар, спрей, пар. удар,...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитУтюг беспроводной Leonord LE-1807U бирюзовый (2600Вт,спрей, пар,...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитУтюг беспроводной Leonord LE-1807U фиолетовый (2600Вт,спрей, пар...
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитУтюг Leonord LE-1802 (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,теф...
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитУтюг Leonord LE-1801 черно-синий (3000Вт, пар, спрей, пар. удар,...
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитУтюг Leonord LE-1803 (электронное управление, 2400Вт, пар, спрей...
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитУтюг Leonord LE-1804 фиолетовый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, ...
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой
Отзывы о товаре Утюг Blackton Bt SI3111 Белый-Зеленый