Триммер BQ TR1005 Бордо
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Характеристики
Тип товара
Триммер
Назначение
для прически, для бороды и усов
Цвет
черный, бордовый
Комплектация
Триммер (1 шт.), насадка-триммер (1 шт.), насадка-гребень (1 шт.), кабель для зарядки (1 шт.), смазочное масло (1 шт.), щеточка для очистки (1 шт.), руководство по эксплуатации (1 шт.), гарантийный талон (1 шт.)
Время автономной работы
45 мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719747
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Назначение
для прически, для бороды и усов
Цвет
черный, бордовый
Комплектация
Триммер (1 шт.), насадка-триммер (1 шт.), насадка-гребень (1 шт.), кабель для зарядки (1 шт.), смазочное масло (1 шт.), щеточка для очистки (1 шт.), руководство по эксплуатации (1 шт.), гарантийный талон (1 шт.)
Насадки
стандартный триммер, регулируемая насадка
Тип элементов питания
аккумулятор
Время автономной работы
45 мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
200
Описание товара Триммер BQ TR1005 Бордо
Триммер BQ TR1005 предназначен для стрижки бороды и усов. Лезвия требуют регулярную смазку и поддерживают только сухую чистку с помощью специальной щеточки. Триммер работает от аккумулятора и выдерживает до 45 минут без подзарядки.
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Бренд
Тип товара
Триммер
Назначение
для прически, для бороды и усов
Цвет
черный, бордовый
Комплектация
Триммер (1 шт.), насадка-триммер (1 шт.), насадка-гребень (1 шт.), кабель для зарядки (1 шт.), смазочное масло (1 шт.), щеточка для очистки (1 шт.), руководство по эксплуатации (1 шт.), гарантийный талон (1 шт.)
Насадки
стандартный триммер, регулируемая насадка
Тип элементов питания
аккумулятор
Время автономной работы
45 мин
Страна производитель
Китай
Триммер BQ TR1005 предназначен для стрижки бороды и усов. Лезвия требуют регулярную смазку и поддерживают только сухую чистку с помощью специальной щеточки. Триммер работает от аккумулятора и выдерживает до 45 минут без подзарядки.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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