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Триммер Philips OneBlade QP2724/10 купить с доставкой в Москве
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Триммер Philips OneBlade QP2724/10

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Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 1
Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 2
Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 3
Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 4
Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 5
Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 6
Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 7
Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 8
Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 9
Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 10
Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 11
Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 12
Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 13
Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 14
Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 15
Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 16
Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 17
Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 18
Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 19
Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 20
Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Комплектация
бритвенный станок, 3 гребня для щетины(1/3/5 мм), кабель USB, защитный колпачок, документация, упаковка
Ширина ножа
30 мм
Минимальная длина стрижки
1 мм
Максимальная длина стрижки
5
Питание
автономное
Время автономной работы
45 мин.
  • Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 1
  • Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 2
  • Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 3
  • Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 4
  • Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 5
  • Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 6
  • Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 7
  • Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 8
  • Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 9
  • Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 10
  • Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 11
  • Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 12
  • Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 13
  • Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 14
  • Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 15
  • Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 16
  • Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 17
  • Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 18
  • Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 19
  • Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 20
  • Триммер Philips OneBlade QP2724/10 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692804
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Триммер
Комплектация
бритвенный станок, 3 гребня для щетины(1/3/5 мм), кабель USB, защитный колпачок, документация, упаковка
Ширина ножа
30 мм
Минимальная длина стрижки
1 мм
Максимальная длина стрижки
5
Насадки
3
Питание
автономное
Тип элементов питания
аккумулятор
Время автономной работы
45 мин.
Размеры в упаковке, см
20х10х3
Вес, г.
200

Описание товара Триммер Philips OneBlade QP2724/10

Philips OneBlade QP2724/10— это революционный гибридный стайлер, который позволяет подравнивать, брить и создавать четкие линии и края на волосах любой длины.

Отзывы о товаре Триммер Philips OneBlade QP2724/10




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Триммер
Комплектация
бритвенный станок, 3 гребня для щетины(1/3/5 мм), кабель USB, защитный колпачок, документация, упаковка
Ширина ножа
30 мм
Минимальная длина стрижки
1 мм
Максимальная длина стрижки
5
Насадки
3
Питание
автономное
Тип элементов питания
аккумулятор
Время автономной работы
45 мин.
Описание
Philips OneBlade QP2724/10— это революционный гибридный стайлер, который позволяет подравнивать, брить и создавать четкие линии и края на волосах любой длины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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