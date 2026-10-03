Триммер Remington MPT1000
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Характеристики
Описание товара Триммер Remington MPT1000
Раскладной триммер Heritage был вдохновлен 80-летним опытом Remington в области бритья. Сочетая культовый стиль с передовыми технологиями, этот прибор для детализации стиля вносит классический штрих в современный триммер. Благодаря инновационному дизайну в стиле Switch-Blade и высококачественной хромированной отделке, вы можете наслаждаться результатами, которые заставляют вас чувствовать себя лучше всех. От детализации линий бороды, стрижки случайных волос до ухода за своими бакенбардами, этот триммер заботится о каждой детали, чтобы помочь вам «Включить Свое Я». Триммер разработан с помощью технологии активации Auto-Blade, которая автоматически включает триммер при открытии. Выглядеть стильно и поддерживать аккуратный стиль еще никогда не было проще. Чтобы ваши волосы на лице выглядели великолепно, триммер Heritage оснащен 1-дюймовым лезвием для точной детализации и включает в себя насадку-гребень с двумя вариантами длины стрижки, которая поможет вам создать короткий, аккуратно стилизованный вид.
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