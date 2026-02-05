Триммер Philips OneBlade QP1424/10
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Триммер Philips OneBlade QP1424/10
Philips OneBlade обладает революционной технологией, разработанной для ухода за лицом. Им можно сбрить волосы любой длины. Двойная система защиты - скользящее покрытие в сочетании с закругленными кончиками делает бритье более легким и комфортным. Технология бритья с быстрым движением фрезы (6000 ударов в минуту) обеспечивает высокую эффективность даже на более длинных волосках. Подстригите бороду до ровной длины с помощью одной из 2 прилагаемых щетинок: 1 мм для "5 часов" и 3 мм для плотной стрижки. С помощью двустороннего лезвия можно создавать точные кромки. Вы можете брить в любом направлении, чтобы обеспечить отличную видимость и разглядеть каждый срезаемый волосок. Создайте свой стиль за считанные секунды! Двустороннее лезвие: предназначено для обеспечения точности и контроля OneBlade повторяет контуры вашего лица, позволяя легко и комфортно брить все участки. Используйте двустороннее лезвие для придания формы краям и создания четких линий, перемещая лезвие в любом направлении. Лезвие, которое легко не выцветает Прочное лезвие из нержавеющей стали, которого хватает на использование до 4 месяцев , чтобы сохранить ощущение свежести.Когда на лезвии появится индикатор замены - значок извлечения, возможно, характеристики лезвия уже не будут оптимальными. Пришло время подумать о замене лезвия для лучшего бритья Заряжайте устройство в любое время и в любом месте Можно заряжать дома или в дороге, что идеально подходит для вашей повседневной жизни и путешествий. Полностью водонепроницаемый OneBlade полностью водонепроницаем (IPX7), поэтому его легко чистить: просто промойте под краном. Бриться можно влажным или сухим, даже в душе - как вам больше нравится. Пена для бритья не требуется. Аккумулятор с длительным сроком службы Перезаряжаемый NiMH-аккумулятор обеспечивает постоянную мощность бритья в течение 30 минут после 8-часовой зарядки. OneBlade бреет не так тщательно, как обычное лезвие, поэтому вашей коже остается комфортно. Действуйте наперекор и легко сбривайте волосы любой длины.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры
Достоинства:
Комментарий:
Бомба, бреет почти в 0 Долбаный газон, цена упала, но вещь зачётная
Достоинства:
Комментарий:
По отзывам мужа: Бреет чисто,но разбрасывает щетину кругом.Уже бы никому такой не посоветовали
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный триммер. Работает, бреет, в принципе все хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный .Покупала ребенку подростку сбрить усики) прочитала много информации брить рано и все такое . Пользуется пол года уже . Раздражения нет ,проблем тоже нет очень довольны !
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не пользовались. Проверили,работает. Визуально понравился.
Достоинства:
Комментарий:
Подарила внуку: \"Удобно, волосы не цепляет, кожу не режет Теперь бритье не занимает так много времени, мне нравится!\"
Достоинства:
Комментарий:
бреет отлично, но одноразовые от джилетт бреет лучше
Достоинства:
Комментарий:
триммер хороший мужу понравился, только говорит, что после него чаще бритья надо
Достоинства:
Комментарий:
покупкой доволен, но дерет кожу, явный минус, а так вполне неплохо
Достоинства:
Комментарий:
Отличная и полезная вещь, с момента покупки триммер держал заряд больше 3 месяцев
Достоинства:
Комментарий:
пока не проверял и не смотрел надеюсь триммер оправдает мои ожидания
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло быстро и упаковка целалая, но вот мощность лезвий не высока
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление хорошее но в деле не проверил еще
Достоинства:
Комментарий:
Дополнительно не упакован, триммер пришёл в мятой коробке. Приобретался на подарок.
Достоинства:
Комментарий:
мне понравился. для тэста решил попробовать на ноге кусок сбрить. херануло пол ноги 10/10
Достоинства:
Комментарий:
Для бритья лица не подходит Для других частей тела,вполне
Достоинства:
Комментарий:
Купила на подарок, в пвз проверила, станок работает, в комплекте лезвие и 2 насадки, но в начале я заказала другой набор, который на 1000₽ дороже, в нем 2 лезвия и 3 пластиковых насадки, ждала увидеть все как на картинке, да и вопрос продавцу был задан, точно ли придет набор как заявлено, в итоге пришло 1 лезвие и 3 пластиковых насадки, хорошо что все вскрыла на пвз, а ведь жалко было это делать, ведь все так красиво запечатано и пломбы все на месте, естественно отказалась и заказала набор подешевле, 1000₽ так то не маленькая переплата
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл быстро,все хорошо,проверено,все работает,давно искал такое чудо,не решался купить,так как много перепробовал себе подобных товаров,и вот оно это самое чудо,я очень доволен бреет на ура,специально не брился 2 недели,как с под бритвы практически,я очень благодарен спасибо большое продавцу рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
Одна из лучших покупок за последнее время для бритья. Юзаю насухую, никакого раздражения.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная штука, рекомендую, пришло в оригинальной коробке, острые, 2 насадки, под мои нужды самое то.
Отзывы о товаре Триммер Philips OneBlade QP1424/10
Достоинства:
Комментарий:
Бомба, бреет почти в 0 Долбаный газон, цена упала, но вещь зачётная
Достоинства:
Комментарий:
По отзывам мужа: Бреет чисто,но разбрасывает щетину кругом.Уже бы никому такой не посоветовали
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный триммер. Работает, бреет, в принципе все хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный .Покупала ребенку подростку сбрить усики) прочитала много информации брить рано и все такое . Пользуется пол года уже . Раздражения нет ,проблем тоже нет очень довольны !
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не пользовались. Проверили,работает. Визуально понравился.
Достоинства:
Комментарий:
Подарила внуку: \"Удобно, волосы не цепляет, кожу не режет Теперь бритье не занимает так много времени, мне нравится!\"
Достоинства:
Комментарий:
бреет отлично, но одноразовые от джилетт бреет лучше
Достоинства:
Комментарий:
триммер хороший мужу понравился, только говорит, что после него чаще бритья надо
Достоинства:
Комментарий:
покупкой доволен, но дерет кожу, явный минус, а так вполне неплохо
Достоинства:
Комментарий:
Отличная и полезная вещь, с момента покупки триммер держал заряд больше 3 месяцев
Достоинства:
Комментарий:
пока не проверял и не смотрел надеюсь триммер оправдает мои ожидания
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло быстро и упаковка целалая, но вот мощность лезвий не высока
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление хорошее но в деле не проверил еще
Достоинства:
Комментарий:
Дополнительно не упакован, триммер пришёл в мятой коробке. Приобретался на подарок.
Достоинства:
Комментарий:
мне понравился. для тэста решил попробовать на ноге кусок сбрить. херануло пол ноги 10/10
Достоинства:
Комментарий:
Для бритья лица не подходит Для других частей тела,вполне
Достоинства:
Комментарий:
Купила на подарок, в пвз проверила, станок работает, в комплекте лезвие и 2 насадки, но в начале я заказала другой набор, который на 1000₽ дороже, в нем 2 лезвия и 3 пластиковых насадки, ждала увидеть все как на картинке, да и вопрос продавцу был задан, точно ли придет набор как заявлено, в итоге пришло 1 лезвие и 3 пластиковых насадки, хорошо что все вскрыла на пвз, а ведь жалко было это делать, ведь все так красиво запечатано и пломбы все на месте, естественно отказалась и заказала набор подешевле, 1000₽ так то не маленькая переплата
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл быстро,все хорошо,проверено,все работает,давно искал такое чудо,не решался купить,так как много перепробовал себе подобных товаров,и вот оно это самое чудо,я очень доволен бреет на ура,специально не брился 2 недели,как с под бритвы практически,я очень благодарен спасибо большое продавцу рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
Одна из лучших покупок за последнее время для бритья. Юзаю насухую, никакого раздражения.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная штука, рекомендую, пришло в оригинальной коробке, острые, 2 насадки, под мои нужды самое то.