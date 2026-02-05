Описание товара Триммер Philips OneBlade QP1424/10

Philips OneBlade обладает революционной технологией, разработанной для ухода за лицом. Им можно сбрить волосы любой длины. Двойная система защиты - скользящее покрытие в сочетании с закругленными кончиками делает бритье более легким и комфортным. Технология бритья с быстрым движением фрезы (6000 ударов в минуту) обеспечивает высокую эффективность даже на более длинных волосках. Подстригите бороду до ровной длины с помощью одной из 2 прилагаемых щетинок: 1 мм для "5 часов" и 3 мм для плотной стрижки. С помощью двустороннего лезвия можно создавать точные кромки. Вы можете брить в любом направлении, чтобы обеспечить отличную видимость и разглядеть каждый срезаемый волосок. Создайте свой стиль за считанные секунды! Двустороннее лезвие: предназначено для обеспечения точности и контроля OneBlade повторяет контуры вашего лица, позволяя легко и комфортно брить все участки. Используйте двустороннее лезвие для придания формы краям и создания четких линий, перемещая лезвие в любом направлении. Лезвие, которое легко не выцветает Прочное лезвие из нержавеющей стали, которого хватает на использование до 4 месяцев , чтобы сохранить ощущение свежести.Когда на лезвии появится индикатор замены - значок извлечения, возможно, характеристики лезвия уже не будут оптимальными. Пришло время подумать о замене лезвия для лучшего бритья Заряжайте устройство в любое время и в любом месте Можно заряжать дома или в дороге, что идеально подходит для вашей повседневной жизни и путешествий. Полностью водонепроницаемый OneBlade полностью водонепроницаем (IPX7), поэтому его легко чистить: просто промойте под краном. Бриться можно влажным или сухим, даже в душе - как вам больше нравится. Пена для бритья не требуется. Аккумулятор с длительным сроком службы Перезаряжаемый NiMH-аккумулятор обеспечивает постоянную мощность бритья в течение 30 минут после 8-часовой зарядки. OneBlade бреет не так тщательно, как обычное лезвие, поэтому вашей коже остается комфортно. Действуйте наперекор и легко сбривайте волосы любой длины.