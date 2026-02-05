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Триммер Philips OneBlade QP1424/10 купить с доставкой в Москве
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Триммер Philips OneBlade QP1424/10

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Триммер Philips OneBlade QP1424/10 - фото 1
Триммер Philips OneBlade QP1424/10 - фото 2
Триммер Philips OneBlade QP1424/10 - фото 3
Триммер Philips OneBlade QP1424/10 - фото 4
Триммер Philips OneBlade QP1424/10 - фото 5
Триммер Philips OneBlade QP1424/10 - фото 6
Триммер Philips OneBlade QP1424/10 - фото 7
Триммер Philips OneBlade QP1424/10 - фото 8
Триммер Philips OneBlade QP1424/10 - фото 9
Триммер Philips OneBlade QP1424/10 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Назначение
Для бороды и усов
Цвет
черный
Комплектация
USB-кабель, защитный колпачок
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
3 мм
Максимальная длина стрижки
3
Питание
от аккумулятора
Время автономной работы
30 минут
  • Триммер Philips OneBlade QP1424/10 - фото 1
  • Триммер Philips OneBlade QP1424/10 - фото 2
  • Триммер Philips OneBlade QP1424/10 - фото 3
  • Триммер Philips OneBlade QP1424/10 - фото 4
  • Триммер Philips OneBlade QP1424/10 - фото 5
  • Триммер Philips OneBlade QP1424/10 - фото 6
  • Триммер Philips OneBlade QP1424/10 - фото 7
  • Триммер Philips OneBlade QP1424/10 - фото 8
  • Триммер Philips OneBlade QP1424/10 - фото 9
  • Триммер Philips OneBlade QP1424/10 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
1 990 руб.  3 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640957
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Триммер
Назначение
Для бороды и усов
Цвет
черный
Комплектация
USB-кабель, защитный колпачок
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
3 мм
Максимальная длина стрижки
3
Питание
от аккумулятора
Время автономной работы
30 минут
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х3
Вес, г.
500

Описание товара Триммер Philips OneBlade QP1424/10

Philips OneBlade обладает революционной технологией, разработанной для ухода за лицом. Им можно сбрить волосы любой длины. Двойная система защиты - скользящее покрытие в сочетании с закругленными кончиками делает бритье более легким и комфортным. Технология бритья с быстрым движением фрезы (6000 ударов в минуту) обеспечивает высокую эффективность даже на более длинных волосках. Подстригите бороду до ровной длины с помощью одной из 2 прилагаемых щетинок: 1 мм для "5 часов" и 3 мм для плотной стрижки. С помощью двустороннего лезвия можно создавать точные кромки. Вы можете брить в любом направлении, чтобы обеспечить отличную видимость и разглядеть каждый срезаемый волосок. Создайте свой стиль за считанные секунды! Двустороннее лезвие: предназначено для обеспечения точности и контроля OneBlade повторяет контуры вашего лица, позволяя легко и комфортно брить все участки. Используйте двустороннее лезвие для придания формы краям и создания четких линий, перемещая лезвие в любом направлении. Лезвие, которое легко не выцветает Прочное лезвие из нержавеющей стали, которого хватает на использование до 4 месяцев , чтобы сохранить ощущение свежести.Когда на лезвии появится индикатор замены - значок извлечения, возможно, характеристики лезвия уже не будут оптимальными. Пришло время подумать о замене лезвия для лучшего бритья Заряжайте устройство в любое время и в любом месте Можно заряжать дома или в дороге, что идеально подходит для вашей повседневной жизни и путешествий. Полностью водонепроницаемый OneBlade полностью водонепроницаем (IPX7), поэтому его легко чистить: просто промойте под краном. Бриться можно влажным или сухим, даже в душе - как вам больше нравится. Пена для бритья не требуется. Аккумулятор с длительным сроком службы Перезаряжаемый NiMH-аккумулятор обеспечивает постоянную мощность бритья в течение 30 минут после 8-часовой зарядки. OneBlade бреет не так тщательно, как обычное лезвие, поэтому вашей коже остается комфортно. Действуйте наперекор и легко сбривайте волосы любой длины.

Отзывы о товаре Триммер Philips OneBlade QP1424/10

Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Пётр

Достоинства:


Комментарий:
Бомба, бреет почти в 0 Долбаный газон, цена упала, но вещь зачётная
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
По отзывам мужа: Бреет чисто,но разбрасывает щетину кругом.Уже бы никому такой не посоветовали
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Наталия С.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный триммер. Работает, бреет, в принципе все хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный .Покупала ребенку подростку сбрить усики) прочитала много информации брить рано и все такое . Пользуется пол года уже . Раздражения нет ,проблем тоже нет очень довольны !
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не пользовались. Проверили,работает. Визуально понравился.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Подарила внуку: \"Удобно, волосы не цепляет, кожу не режет Теперь бритье не занимает так много времени, мне нравится!\"
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Олег Н.

Достоинства:


Комментарий:
бреет отлично, но одноразовые от джилетт бреет лучше
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
триммер хороший мужу понравился, только говорит, что после него чаще бритья надо
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Лагутин Н.

Достоинства:


Комментарий:
покупкой доволен, но дерет кожу, явный минус, а так вполне неплохо
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2026
Максим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная и полезная вещь, с момента покупки триммер держал заряд больше 3 месяцев
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Dmitriy K.

Достоинства:


Комментарий:
пока не проверял и не смотрел надеюсь триммер оправдает мои ожидания
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2025
руся б.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло быстро и упаковка целалая, но вот мощность лезвий не высока
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление хорошее но в деле не проверил еще
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
Дополнительно не упакован, триммер пришёл в мятой коробке. Приобретался на подарок.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
традиционный зигамет

Достоинства:


Комментарий:
мне понравился. для тэста решил попробовать на ноге кусок сбрить. херануло пол ноги 10/10
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2025
Иван Л.

Достоинства:


Комментарий:
Для бритья лица не подходит Для других частей тела,вполне
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Татьяна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Купила на подарок, в пвз проверила, станок работает, в комплекте лезвие и 2 насадки, но в начале я заказала другой набор, который на 1000₽ дороже, в нем 2 лезвия и 3 пластиковых насадки, ждала увидеть все как на картинке, да и вопрос продавцу был задан, точно ли придет набор как заявлено, в итоге пришло 1 лезвие и 3 пластиковых насадки, хорошо что все вскрыла на пвз, а ведь жалко было это делать, ведь все так красиво запечатано и пломбы все на месте, естественно отказалась и заказала набор подешевле, 1000₽ так то не маленькая переплата
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришёл быстро,все хорошо,проверено,все работает,давно искал такое чудо,не решался купить,так как много перепробовал себе подобных товаров,и вот оно это самое чудо,я очень доволен бреет на ура,специально не брился 2 недели,как с под бритвы практически,я очень благодарен спасибо большое продавцу рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2025
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Одна из лучших покупок за последнее время для бритья. Юзаю насухую, никакого раздражения.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная штука, рекомендую, пришло в оригинальной коробке, острые, 2 насадки, под мои нужды самое то.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Триммер
Назначение
Для бороды и усов
Цвет
черный
Комплектация
USB-кабель, защитный колпачок
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
3 мм
Максимальная длина стрижки
3
Питание
от аккумулятора
Время автономной работы
30 минут
Страна производитель
Китай
Описание
Philips OneBlade обладает революционной технологией, разработанной для ухода за лицом. Им можно сбрить волосы любой длины. Двойная система защиты - скользящее покрытие в сочетании с закругленными кончиками делает бритье более легким и комфортным. Технология бритья с быстрым движением фрезы (6000 ударов в минуту) обеспечивает высокую эффективность даже на более длинных волосках. Подстригите бороду до ровной длины с помощью одной из 2 прилагаемых щетинок: 1 мм для "5 часов" и 3 мм для плотной стрижки. С помощью двустороннего лезвия можно создавать точные кромки. Вы можете брить в любом направлении, чтобы обеспечить отличную видимость и разглядеть каждый срезаемый волосок. Создайте свой стиль за считанные секунды! Двустороннее лезвие: предназначено для обеспечения точности и контроля OneBlade повторяет контуры вашего лица, позволяя легко и комфортно брить все участки. Используйте двустороннее лезвие для придания формы краям и создания четких линий, перемещая лезвие в любом направлении. Лезвие, которое легко не выцветает Прочное лезвие из нержавеющей стали, которого хватает на использование до 4 месяцев , чтобы сохранить ощущение свежести.Когда на лезвии появится индикатор замены - значок извлечения, возможно, характеристики лезвия уже не будут оптимальными. Пришло время подумать о замене лезвия для лучшего бритья Заряжайте устройство в любое время и в любом месте Можно заряжать дома или в дороге, что идеально подходит для вашей повседневной жизни и путешествий. Полностью водонепроницаемый OneBlade полностью водонепроницаем (IPX7), поэтому его легко чистить: просто промойте под краном. Бриться можно влажным или сухим, даже в душе - как вам больше нравится. Пена для бритья не требуется. Аккумулятор с длительным сроком службы Перезаряжаемый NiMH-аккумулятор обеспечивает постоянную мощность бритья в течение 30 минут после 8-часовой зарядки. OneBlade бреет не так тщательно, как обычное лезвие, поэтому вашей коже остается комфортно. Действуйте наперекор и легко сбривайте волосы любой длины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Пётр

Достоинства:


Комментарий:
Бомба, бреет почти в 0 Долбаный газон, цена упала, но вещь зачётная
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
По отзывам мужа: Бреет чисто,но разбрасывает щетину кругом.Уже бы никому такой не посоветовали
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Наталия С.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный триммер. Работает, бреет, в принципе все хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный .Покупала ребенку подростку сбрить усики) прочитала много информации брить рано и все такое . Пользуется пол года уже . Раздражения нет ,проблем тоже нет очень довольны !
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не пользовались. Проверили,работает. Визуально понравился.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Подарила внуку: \"Удобно, волосы не цепляет, кожу не режет Теперь бритье не занимает так много времени, мне нравится!\"
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Олег Н.

Достоинства:


Комментарий:
бреет отлично, но одноразовые от джилетт бреет лучше
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
триммер хороший мужу понравился, только говорит, что после него чаще бритья надо
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Лагутин Н.

Достоинства:


Комментарий:
покупкой доволен, но дерет кожу, явный минус, а так вполне неплохо
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2026
Максим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная и полезная вещь, с момента покупки триммер держал заряд больше 3 месяцев
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Dmitriy K.

Достоинства:


Комментарий:
пока не проверял и не смотрел надеюсь триммер оправдает мои ожидания
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2025
руся б.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло быстро и упаковка целалая, но вот мощность лезвий не высока
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление хорошее но в деле не проверил еще
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
Дополнительно не упакован, триммер пришёл в мятой коробке. Приобретался на подарок.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
традиционный зигамет

Достоинства:


Комментарий:
мне понравился. для тэста решил попробовать на ноге кусок сбрить. херануло пол ноги 10/10
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2025
Иван Л.

Достоинства:


Комментарий:
Для бритья лица не подходит Для других частей тела,вполне
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Татьяна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Купила на подарок, в пвз проверила, станок работает, в комплекте лезвие и 2 насадки, но в начале я заказала другой набор, который на 1000₽ дороже, в нем 2 лезвия и 3 пластиковых насадки, ждала увидеть все как на картинке, да и вопрос продавцу был задан, точно ли придет набор как заявлено, в итоге пришло 1 лезвие и 3 пластиковых насадки, хорошо что все вскрыла на пвз, а ведь жалко было это делать, ведь все так красиво запечатано и пломбы все на месте, естественно отказалась и заказала набор подешевле, 1000₽ так то не маленькая переплата
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришёл быстро,все хорошо,проверено,все работает,давно искал такое чудо,не решался купить,так как много перепробовал себе подобных товаров,и вот оно это самое чудо,я очень доволен бреет на ура,специально не брился 2 недели,как с под бритвы практически,я очень благодарен спасибо большое продавцу рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2025
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Одна из лучших покупок за последнее время для бритья. Юзаю насухую, никакого раздражения.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная штука, рекомендую, пришло в оригинальной коробке, острые, 2 насадки, под мои нужды самое то.


Триммер Philips OneBlade QP1424/10 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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