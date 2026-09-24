Panasonic Триммер ER-GB42-K451
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, документация, насадка гребень, подставка для зарядки
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Максимальная длина стрижки
10
Питание
от аккумулятора
Время автономной работы
50 мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 960 руб.
В наличии
Код товара: 691654
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Загружаем...
3 960 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, документация, насадка гребень, подставка для зарядки
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Максимальная длина стрижки
10
Насадки
1
Питание
от аккумулятора
Время автономной работы
50 мин
Размеры в упаковке, см
24х17х6
Вес, г.
640
Описание товара Panasonic Триммер ER-GB42-K451
Триммер Panasonic ER-GB42-K451 имеет 19 установок длины для точной настройки подравнивания контуров и стрижки волос. Прорезиненные вставки на корпусе делают комфортным удержание прибора. Аккумулятор обеспечивает до 50 минут автономной работы триммера.
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Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, документация, насадка гребень, подставка для зарядки
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Максимальная длина стрижки
10
Насадки
1
Питание
от аккумулятора
Время автономной работы
50 мин
Триммер Panasonic ER-GB42-K451 имеет 19 установок длины для точной настройки подравнивания контуров и стрижки волос. Прорезиненные вставки на корпусе делают комфортным удержание прибора. Аккумулятор обеспечивает до 50 минут автономной работы триммера.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры
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Panasonic Триммер ER-GB42-K451 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3960 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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