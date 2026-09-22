Top.Mail.Ru
Триммер Braun AIO3500 серый (насадок в компл:3шт) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Триммер Braun AIO3500 серый (насадок в компл:3шт)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Триммер Braun AIO3500 серый (насадок в компл:3шт) - фото 1
Триммер Braun AIO3500 серый (насадок в компл:3шт) - фото 2
Триммер Braun AIO3500 серый (насадок в компл:3шт) - фото 3
Триммер Braun AIO3500 серый (насадок в компл:3шт) - фото 4
Триммер Braun AIO3500 серый (насадок в компл:3шт) - фото 5
Триммер Braun AIO3500 серый (насадок в компл:3шт) - фото 6
Триммер Braun AIO3500 серый (насадок в компл:3шт) - фото 7
Триммер Braun AIO3500 серый (насадок в компл:3шт) - фото 8
Триммер Braun AIO3500 серый (насадок в компл:3шт) - фото 9
Триммер Braun AIO3500 серый (насадок в компл:3шт) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Назначение
для прически, для бороды и усов
Цвет
серый
Комплектация
щеточка для чистки,триммер,база для зарядки
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Максимальная длина стрижки
21
Время автономной работы
100 мин
  • Триммер Braun AIO3500 серый (насадок в компл:3шт) - фото 1
  • Триммер Braun AIO3500 серый (насадок в компл:3шт) - фото 2
  • Триммер Braun AIO3500 серый (насадок в компл:3шт) - фото 3
  • Триммер Braun AIO3500 серый (насадок в компл:3шт) - фото 4
  • Триммер Braun AIO3500 серый (насадок в компл:3шт) - фото 5
  • Триммер Braun AIO3500 серый (насадок в компл:3шт) - фото 6
  • Триммер Braun AIO3500 серый (насадок в компл:3шт) - фото 7
  • Триммер Braun AIO3500 серый (насадок в компл:3шт) - фото 8
  • Триммер Braun AIO3500 серый (насадок в компл:3шт) - фото 9
  • Триммер Braun AIO3500 серый (насадок в компл:3шт) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716861
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Триммер
Назначение
для прически, для бороды и усов
Цвет
серый
Комплектация
щеточка для чистки,триммер,база для зарядки
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Максимальная длина стрижки
21
Насадки
гребень 3-11мм, гребень 13-21 мм, для чувствительной кожи.
Тип элементов питания
аккумулятор
Время автономной работы
100 мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х5
Вес, г.
500

Описание товара Триммер Braun AIO3500 серый (насадок в компл:3шт)

Триммер Braun — это надежное устройство для создания идеальной прически, ухода за бородой и усами. Изготовленный из высококачественных материалов, этот триммер обеспечивает долговечность и эффективность в использовании. Лезвия из нержавеющей стали гарантируют чистый и точный срез, что позволяет легко создавать стильные образы. Триммер предлагает широкий диапазон длины стрижки от минимальных 0.5 мм до максимальных 21 мм, что позволяет экспериментировать с различными стилями и поддерживать аккуратный внешний вид. Удобный и эргономичный дизайн устройства в сером цвете делает его не только функциональным, но и стильным дополнением в вашем арсенале инструментов для ухода. Работает триммер на встроенном аккумуляторе, что обеспечивает мобильность и комфорт в эксплуатации без необходимости постоянно менять батарейки. Это идеальный выбор для заботящихся о своей внешности людей, ценящих качество и удобство современных технологий от Braun.

Отзывы о товаре Триммер Braun AIO3500 серый (насадок в компл:3шт)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Триммер
Назначение
для прически, для бороды и усов
Цвет
серый
Комплектация
щеточка для чистки,триммер,база для зарядки
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Максимальная длина стрижки
21
Насадки
гребень 3-11мм, гребень 13-21 мм, для чувствительной кожи.
Тип элементов питания
аккумулятор
Время автономной работы
100 мин
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер Braun — это надежное устройство для создания идеальной прически, ухода за бородой и усами. Изготовленный из высококачественных материалов, этот триммер обеспечивает долговечность и эффективность в использовании. Лезвия из нержавеющей стали гарантируют чистый и точный срез, что позволяет легко создавать стильные образы. Триммер предлагает широкий диапазон длины стрижки от минимальных 0.5 мм до максимальных 21 мм, что позволяет экспериментировать с различными стилями и поддерживать аккуратный внешний вид. Удобный и эргономичный дизайн устройства в сером цвете делает его не только функциональным, но и стильным дополнением в вашем арсенале инструментов для ухода. Работает триммер на встроенном аккумуляторе, что обеспечивает мобильность и комфорт в эксплуатации без необходимости постоянно менять батарейки. Это идеальный выбор для заботящихся о своей внешности людей, ценящих качество и удобство современных технологий от Braun.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер Braun AIO3500 серый (насадок в компл:3шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...