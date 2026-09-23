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Триммер Philips BT3665/15 темно-серый (насадок в компл:2шт) купить с доставкой в Москве
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Триммер Philips BT3665/15 темно-серый (насадок в компл:2шт)

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Триммер Philips BT3665/15 темно-серый (насадок в компл:2шт) - фото 1
Триммер Philips BT3665/15 темно-серый (насадок в компл:2шт) - фото 2
Триммер Philips BT3665/15 темно-серый (насадок в компл:2шт) - фото 3
Триммер Philips BT3665/15 темно-серый (насадок в компл:2шт) - фото 4
Триммер Philips BT3665/15 темно-серый (насадок в компл:2шт) - фото 5
Триммер Philips BT3665/15 темно-серый (насадок в компл:2шт) - фото 6
Триммер Philips BT3665/15 темно-серый (насадок в компл:2шт) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Назначение
Для бороды и усов
Цвет
серый
Комплектация
триммер, USB-кабель, щеточка для чистки, документация, упаковка
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Максимальная длина стрижки
20
Время автономной работы
80
  • Триммер Philips BT3665/15 темно-серый (насадок в компл:2шт) - фото 1
  • Триммер Philips BT3665/15 темно-серый (насадок в компл:2шт) - фото 2
  • Триммер Philips BT3665/15 темно-серый (насадок в компл:2шт) - фото 3
  • Триммер Philips BT3665/15 темно-серый (насадок в компл:2шт) - фото 4
  • Триммер Philips BT3665/15 темно-серый (насадок в компл:2шт) - фото 5
  • Триммер Philips BT3665/15 темно-серый (насадок в компл:2шт) - фото 6
  • Триммер Philips BT3665/15 темно-серый (насадок в компл:2шт) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732819
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Триммер
Назначение
Для бороды и усов
Цвет
серый
Комплектация
триммер, USB-кабель, щеточка для чистки, документация, упаковка
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Максимальная длина стрижки
20
Насадки
гребни
Тип элементов питания
аккумулятор
Время автономной работы
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х6
Вес, г.
150

Описание товара Триммер Philips BT3665/15 темно-серый (насадок в компл:2шт)

Триммеры Philips представляют собой надежные и функциональные устройства для ухода за бородой и усами. Эта модель выполнена в элегантном сером цвете и оснащена лезвиями из нержавеющей стали, которые обеспечивают точный и аккуратный срез. Максимальная длина стрижки достигает 20 мм, что позволяет создавать разнообразные стили и образы. Минимальная длина стрижки составляет всего 0.5 мм, что идеально подходит для тщательного и ровного подравнивания. Благодаря аккумуляторному типу питания, триммер обеспечивает мобильность и удобство использования без необходимости подключения к сети. Это позволяет использовать устройство в самых разных условиях. Важно отметить, что информация о длине провода в этой модели отсутствует, что подчеркивает её автономный характер. Триммер Philips идеально подходит для ежедневного использования и ухода за внешностью мужчин, стремящихся поддерживать свои усы и бороду в идеальном состоянии. Philips, как всегда, гарантирует высокое качество и долговечность своей продукции, что делает этот триммер отличным выбором для современных мужчин.

Отзывы о товаре Триммер Philips BT3665/15 темно-серый (насадок в компл:2шт)




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Триммер
Назначение
Для бороды и усов
Цвет
серый
Комплектация
триммер, USB-кабель, щеточка для чистки, документация, упаковка
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Максимальная длина стрижки
20
Насадки
гребни
Тип элементов питания
аккумулятор
Время автономной работы
80
Страна производитель
Китай
Описание
Триммеры Philips представляют собой надежные и функциональные устройства для ухода за бородой и усами. Эта модель выполнена в элегантном сером цвете и оснащена лезвиями из нержавеющей стали, которые обеспечивают точный и аккуратный срез. Максимальная длина стрижки достигает 20 мм, что позволяет создавать разнообразные стили и образы. Минимальная длина стрижки составляет всего 0.5 мм, что идеально подходит для тщательного и ровного подравнивания. Благодаря аккумуляторному типу питания, триммер обеспечивает мобильность и удобство использования без необходимости подключения к сети. Это позволяет использовать устройство в самых разных условиях. Важно отметить, что информация о длине провода в этой модели отсутствует, что подчеркивает её автономный характер. Триммер Philips идеально подходит для ежедневного использования и ухода за внешностью мужчин, стремящихся поддерживать свои усы и бороду в идеальном состоянии. Philips, как всегда, гарантирует высокое качество и долговечность своей продукции, что делает этот триммер отличным выбором для современных мужчин.
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