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Триммер для бороды Remington MB 350LC купить с доставкой в Москве
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Триммер для бороды Remington MB 350LC

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Триммер для бороды Remington MB 350LC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Комплектация
регулируемый гребень, шаблон edgestyler, щеточка для чистки
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0,44 мм
Максимальная длина стрижки
12
Питание
сеть/аккумулятор
Время автономной работы
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 272283
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Триммер для бороды Remington MB 350LC
1 470 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Remington
Тип товара
Триммер
Комплектация
регулируемый гребень, шаблон edgestyler, щеточка для чистки
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0,44 мм
Максимальная длина стрижки
12
Питание
сеть/аккумулятор
Время автономной работы
60
Длина провода, м
1.8
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
500

Описание товара Триммер для бороды Remington MB 350LC

Литиевая батарея обеспечивает до 60 минут работы, поэтому вам не нужно торопиться, создавая идеальный образ. Это также делает триммер идеальным для путешествий или когда вы находитесь в пути, давая вам достаточно времени, чтобы получить желаемый вид, прежде чем потребуется подзарядка. Усовершенствованные лезвия с керамическим покрытием обеспечивают высокую профессиональную режущую способность, а регулируемая гребенка обеспечивает 9 длин стрижки при 11 вариантах с гребнями или без (от 0,44 до 18 мм). Таким образом, независимо от стиля и длины бороды, вы сможете подстричь ее с точностью и уверенностью, получая нужные результаты каждый раз. Шаблон для бороды DGEStyler идеально подходит для стайлинга, формируя и обрамляя бороду, в то время как откидной триммер помогает создать контуры и детали. Простой в использовании, удобный для хранения и всегда готов к работе!

Отзывы о товаре Триммер для бороды Remington MB 350LC




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Remington
Тип товара
Триммер
Комплектация
регулируемый гребень, шаблон edgestyler, щеточка для чистки
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0,44 мм
Максимальная длина стрижки
12
Питание
сеть/аккумулятор
Время автономной работы
60
Длина провода, м
1.8
Описание
Литиевая батарея обеспечивает до 60 минут работы, поэтому вам не нужно торопиться, создавая идеальный образ. Это также делает триммер идеальным для путешествий или когда вы находитесь в пути, давая вам достаточно времени, чтобы получить желаемый вид, прежде чем потребуется подзарядка. Усовершенствованные лезвия с керамическим покрытием обеспечивают высокую профессиональную режущую способность, а регулируемая гребенка обеспечивает 9 длин стрижки при 11 вариантах с гребнями или без (от 0,44 до 18 мм). Таким образом, независимо от стиля и длины бороды, вы сможете подстричь ее с точностью и уверенностью, получая нужные результаты каждый раз. Шаблон для бороды DGEStyler идеально подходит для стайлинга, формируя и обрамляя бороду, в то время как откидной триммер помогает создать контуры и детали. Простой в использовании, удобный для хранения и всегда готов к работе!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер для бороды Remington MB 350LC - по цене 1470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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