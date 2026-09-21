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Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15 купить с доставкой в Москве
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Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15

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Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15 - фото 1
Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15 - фото 2
Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15 - фото 3
Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15 - фото 4
Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15 - фото 5
Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15 - фото 6
Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15 - фото 7
Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15 - фото 8
Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15 - фото 9
Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15 - фото 10
Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15 - фото 11
Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15 - фото 12
Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
  • Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15 - фото 1
  • Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15 - фото 2
  • Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15 - фото 3
  • Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15 - фото 4
  • Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15 - фото 5
  • Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15 - фото 6
  • Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15 - фото 7
  • Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15 - фото 8
  • Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15 - фото 9
  • Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15 - фото 10
  • Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15 - фото 11
  • Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15 - фото 12
  • Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707440
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Триммер
Размеры в упаковке, см
15х12х10
Вес, г.
360

Описание товара Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15

Триммер Philips QP6542/15 - это многофункциональное устройство, которое станет незаменимым помощником в уходе за собой. Триммер оснащен двумя насадками, что позволяет регулировать длину стрижки от 0,1 до 10 мм. Это обеспечивает гибкость в использовании и позволяет создавать разнообразные образы.

Отзывы о товаре Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Триммер
Описание
Триммер Philips QP6542/15 - это многофункциональное устройство, которое станет незаменимым помощником в уходе за собой. Триммер оснащен двумя насадками, что позволяет регулировать длину стрижки от 0,1 до 10 мм. Это обеспечивает гибкость в использовании и позволяет создавать разнообразные образы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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