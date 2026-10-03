Триммер Vitek VT-2550
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб.
В наличии
Код товара: 270783
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 810 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х14х5
Вес, кг.
1
Описание товара Триммер Vitek VT-2550
Триммер VITEK VT-2550 BL снабжен 5 насадками, возможна влажная очистка или с помощью специальной щеточки. Прибор работает от аккумуляторной батареи в течение 35 минут или неограниченное время от сети. В вашем распоряжении 11 уровней длины волосков, регулируемых сменой насадок или лезвиями.
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Триммер VITEK VT-2550 BL снабжен 5 насадками, возможна влажная очистка или с помощью специальной щеточки. Прибор работает от аккумуляторной батареи в течение 35 минут или неограниченное время от сети. В вашем распоряжении 11 уровней длины волосков, регулируемых сменой насадок или лезвиями.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры
Триммер Vitek VT-2550 – стоимость товара 2810 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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