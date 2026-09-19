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Триммер для носа и ушей Philips NT3650/16 Series 3000 купить с доставкой в Москве
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Триммер для носа и ушей Philips NT3650/16 Series 3000

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Триммер для носа и ушей Philips NT3650/16 Series 3000 - фото 1
Триммер для носа и ушей Philips NT3650/16 Series 3000 - фото 2
Триммер для носа и ушей Philips NT3650/16 Series 3000 - фото 3
Триммер для носа и ушей Philips NT3650/16 Series 3000 - фото 4
Триммер для носа и ушей Philips NT3650/16 Series 3000 - фото 5
Триммер для носа и ушей Philips NT3650/16 Series 3000 - фото 6
Триммер для носа и ушей Philips NT3650/16 Series 3000 - фото 7
Триммер для носа и ушей Philips NT3650/16 Series 3000 - фото 8
Триммер для носа и ушей Philips NT3650/16 Series 3000 - фото 9
Триммер для носа и ушей Philips NT3650/16 Series 3000 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, гребень для бровей, гребень для точного подравнивания 5 мм, чехол для путешествий, батарейка типа АА
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
3 мм
Максимальная длина стрижки
5
Питание
от батареек
  • Триммер для носа и ушей Philips NT3650/16 Series 3000 - фото 1
  • Триммер для носа и ушей Philips NT3650/16 Series 3000 - фото 2
  • Триммер для носа и ушей Philips NT3650/16 Series 3000 - фото 3
  • Триммер для носа и ушей Philips NT3650/16 Series 3000 - фото 4
  • Триммер для носа и ушей Philips NT3650/16 Series 3000 - фото 5
  • Триммер для носа и ушей Philips NT3650/16 Series 3000 - фото 6
  • Триммер для носа и ушей Philips NT3650/16 Series 3000 - фото 7
  • Триммер для носа и ушей Philips NT3650/16 Series 3000 - фото 8
  • Триммер для носа и ушей Philips NT3650/16 Series 3000 - фото 9
  • Триммер для носа и ушей Philips NT3650/16 Series 3000 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 459285
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, гребень для бровей, гребень для точного подравнивания 5 мм, чехол для путешествий, батарейка типа АА
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
3 мм
Максимальная длина стрижки
5
Питание
от батареек
Размеры в упаковке, см
19х8х4
Вес, г.
200

Описание товара Триммер для носа и ушей Philips NT3650/16 Series 3000

Триммер для носа и ушей Philips Series 3000 NT3650/16 - компактный батареечный триммер для безопасного ухода за волосами в носу, ушах и на бровях. Он сочетает защищённую режущую систему и двусторонний режущий блок для аккуратного срезания волос без рывков.

Для каких зон и сценариев

Устройство подходит для быстрой корректировки нежелательных волос в носу и ушах, а также для подравнивания бровей при помощи комплектных насадок. Форм-фактор и малый вес делают триммер удобным в поездках и как "дежурный" прибор для регулярного ухода.

Ключевые особенности

Триммер работает от одной батарейки AA (обычно входит в комплект), поддерживает сухое и влажное использование и полностью промывается под водой. В комплект входят две насадки-гребни для бровей (примерно 3 и 5 мм), дорожный чехол и защитный колпачок на рабочую головку.

Отзывы о товаре Триммер для носа и ушей Philips NT3650/16 Series 3000




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, гребень для бровей, гребень для точного подравнивания 5 мм, чехол для путешествий, батарейка типа АА
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
3 мм
Максимальная длина стрижки
5
Питание
от батареек
Описание

Триммер для носа и ушей Philips Series 3000 NT3650/16 - компактный батареечный триммер для безопасного ухода за волосами в носу, ушах и на бровях. Он сочетает защищённую режущую систему и двусторонний режущий блок для аккуратного срезания волос без рывков.

Для каких зон и сценариев

Устройство подходит для быстрой корректировки нежелательных волос в носу и ушах, а также для подравнивания бровей при помощи комплектных насадок. Форм-фактор и малый вес делают триммер удобным в поездках и как "дежурный" прибор для регулярного ухода.

Ключевые особенности

Триммер работает от одной батарейки AA (обычно входит в комплект), поддерживает сухое и влажное использование и полностью промывается под водой. В комплект входят две насадки-гребни для бровей (примерно 3 и 5 мм), дорожный чехол и защитный колпачок на рабочую головку.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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