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Триммер для бороды и волос GA.MA GT527 BARBER STYLE - HF (GMB2103) купить с доставкой в Москве
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Триммер для бороды и волос GA.MA GT527 BARBER STYLE - HF (GMB2103)

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Триммер для бороды и волос GA.MA GT527 BARBER STYLE - HF (GMB2103) - фото 1
Триммер для бороды и волос GA.MA GT527 BARBER STYLE - HF (GMB2103) - фото 2
Триммер для бороды и волос GA.MA GT527 BARBER STYLE - HF (GMB2103) - фото 3
Триммер для бороды и волос GA.MA GT527 BARBER STYLE - HF (GMB2103) - фото 4
Триммер для бороды и волос GA.MA GT527 BARBER STYLE - HF (GMB2103) - фото 5
Триммер для бороды и волос GA.MA GT527 BARBER STYLE - HF (GMB2103) - фото 6
Триммер для бороды и волос GA.MA GT527 BARBER STYLE - HF (GMB2103) - фото 7
Триммер для бороды и волос GA.MA GT527 BARBER STYLE - HF (GMB2103) - фото 8
Триммер для бороды и волос GA.MA GT527 BARBER STYLE - HF (GMB2103) - фото 9
Триммер для бороды и волос GA.MA GT527 BARBER STYLE - HF (GMB2103) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
  • Триммер для бороды и волос GA.MA GT527 BARBER STYLE - HF (GMB2103) - фото 1
  • Триммер для бороды и волос GA.MA GT527 BARBER STYLE - HF (GMB2103) - фото 2
  • Триммер для бороды и волос GA.MA GT527 BARBER STYLE - HF (GMB2103) - фото 3
  • Триммер для бороды и волос GA.MA GT527 BARBER STYLE - HF (GMB2103) - фото 4
  • Триммер для бороды и волос GA.MA GT527 BARBER STYLE - HF (GMB2103) - фото 5
  • Триммер для бороды и волос GA.MA GT527 BARBER STYLE - HF (GMB2103) - фото 6
  • Триммер для бороды и волос GA.MA GT527 BARBER STYLE - HF (GMB2103) - фото 7
  • Триммер для бороды и волос GA.MA GT527 BARBER STYLE - HF (GMB2103) - фото 8
  • Триммер для бороды и волос GA.MA GT527 BARBER STYLE - HF (GMB2103) - фото 9
  • Триммер для бороды и волос GA.MA GT527 BARBER STYLE - HF (GMB2103) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 515803
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Триммер для бороды и волос GA.MA GT527 BARBER STYLE - HF (GMB2103)
660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GA.MA
Тип товара
Триммер
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
500

Описание товара Триммер для бороды и волос GA.MA GT527 BARBER STYLE - HF (GMB2103)

Триммер Ga.Ma GT 527 Barber Style – профессиональный помощник в создании стильного образа. Оснащенный выдвижным направляющим гребнем с 6 установками длины в пределах 0.4-7 мм, он позволяет выполнять точное подравнивание бороды, усов и бакенбард. Лезвия из нержавеющей стали обеспечивают качественное срезание волос на протяжении всего срока службы. Автономная работа триммера Ga.Ma GT 527 Barber Style осуществляется на основе аккумулятора, одного заряда которого достаточно для 45 минут автономной работы. В комплекте с триммером предусмотрены кабель USB, телескопическая насадка, трафарет с шаблонами, масло и щетка для чистки.

Отзывы о товаре Триммер для бороды и волос GA.MA GT527 BARBER STYLE - HF (GMB2103)




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Характеристики
Бренд
GA.MA
Тип товара
Триммер
Описание
Триммер Ga.Ma GT 527 Barber Style – профессиональный помощник в создании стильного образа. Оснащенный выдвижным направляющим гребнем с 6 установками длины в пределах 0.4-7 мм, он позволяет выполнять точное подравнивание бороды, усов и бакенбард. Лезвия из нержавеющей стали обеспечивают качественное срезание волос на протяжении всего срока службы. Автономная работа триммера Ga.Ma GT 527 Barber Style осуществляется на основе аккумулятора, одного заряда которого достаточно для 45 минут автономной работы. В комплекте с триммером предусмотрены кабель USB, телескопическая насадка, трафарет с шаблонами, масло и щетка для чистки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер для бороды и волос GA.MA GT527 BARBER STYLE - HF (GMB2103) - этот товар вы можете купить по цене 660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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