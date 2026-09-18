Триммер Panasonic ER407K520
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 203454
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х14х5
Вес, г.
170
Описание товара Триммер Panasonic ER407K520
Триммер Panasonic ER407K520ля безболезненного удаления волос в носу и ушах. Лезвия из нержавеющей стали можно промывать в воде. Устройство отличается длительным периодом работы от аккумулятора – 1,5 часа. Благодаря нескользящей вставке на ручке устройства оно не выскользнет из влажных рук.
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Триммер Panasonic ER407K520ля безболезненного удаления волос в носу и ушах. Лезвия из нержавеющей стали можно промывать в воде. Устройство отличается длительным периодом работы от аккумулятора – 1,5 часа. Благодаря нескользящей вставке на ручке устройства оно не выскользнет из влажных рук.
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