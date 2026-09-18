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Триммер Panasonic ER407K520 купить с доставкой в Москве
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Триммер Panasonic ER407K520

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Триммер Panasonic ER407K520 - фото 1
Триммер Panasonic ER407K520 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
  • Триммер Panasonic ER407K520 - фото 1
  • Триммер Panasonic ER407K520 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 203454
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Триммер
Размеры в упаковке, см
23х14х5
Вес, г.
170

Описание товара Триммер Panasonic ER407K520

Триммер Panasonic ER407K520ля безболезненного удаления волос в носу и ушах. Лезвия из нержавеющей стали можно промывать в воде. Устройство отличается длительным периодом работы от аккумулятора – 1,5 часа. Благодаря нескользящей вставке на ручке устройства оно не выскользнет из влажных рук.



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Отзывы о товаре Триммер Panasonic ER407K520




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Триммер
Описание
Триммер Panasonic ER407K520ля безболезненного удаления волос в носу и ушах. Лезвия из нержавеющей стали можно промывать в воде. Устройство отличается длительным периодом работы от аккумулятора – 1,5 часа. Благодаря нескользящей вставке на ручке устройства оно не выскользнет из влажных рук.


Смотрите также: Триммеры
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Доставка
Отзывы


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