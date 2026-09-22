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Робот-мойщик окон BQ WR100 Белый купить с доставкой в Москве
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Робот-мойщик окон BQ WR100 Белый

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Робот-мойщик окон BQ WR100 Белый - фото 1
Робот-мойщик окон BQ WR100 Белый - фото 2
Робот-мойщик окон BQ WR100 Белый - фото 3
Робот-мойщик окон BQ WR100 Белый - фото 4
Робот-мойщик окон BQ WR100 Белый - фото 5
Робот-мойщик окон BQ WR100 Белый - фото 6
Робот-мойщик окон BQ WR100 Белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая, влажная
Назначение
робот-мойщик окон
Объём резервуара для воды
0.1 л
Потребляемая мощность
80
Количество режимов работы
3
Дистанционное управление
Да
Страховочный трос
Да
  • Робот-мойщик окон BQ WR100 Белый - фото 1
  • Робот-мойщик окон BQ WR100 Белый - фото 2
  • Робот-мойщик окон BQ WR100 Белый - фото 3
  • Робот-мойщик окон BQ WR100 Белый - фото 4
  • Робот-мойщик окон BQ WR100 Белый - фото 5
  • Робот-мойщик окон BQ WR100 Белый - фото 6
  • Робот-мойщик окон BQ WR100 Белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719703
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип уборки
сухая, влажная
Назначение
робот-мойщик окон
Комплектация
Робот-мойщик окон, чистящие салфетки 20 шт, съемные кольца для тряпки 4 шт, удлинитель сетевого шнура, страховочный трос, зарядное устройство, бутылка для воды, пульт ДУ, батарейка 2 х ААА, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Объём резервуара для воды
0.1 л
Потребляемая мощность
80
Количество режимов работы
3
Датчики
гироскоп, датчик определения препятствий
Дистанционное управление
Да
Страховочный трос
Да
Длина сетевого шнура
1.5
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
500
Время работы от аккумулятора
20
Габариты
9.8x14.6x30.2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х24х15
Вес, кг.
2.3

Описание товара Робот-мойщик окон BQ WR100 Белый

Стеклоочистители BQ – это современное и эффективное решение для поддержания чистоты ваших окон и других гладких поверхностей. Благодаря сбалансированному сочетанию характеристик, они станут незаменимым помощником в вашем доме или офисе. Скорость и мощность очищения обеспечивают 80 Вт потребляемой мощности, которые работают в тандеме с эффективным Li-Ion аккумулятором ёмкостью 500 мА·ч. Вы можете наслаждаться автономной работой устройства до 20 минут, что достаточно для уборки большинства поверхностей. Удобство использования дополняется наличием трёх режимов работы, позволяющих выбрать оптимальный способ от сухой до влажной очистки. Стеклоочистители оснащены страховочным тросом, что обеспечивает дополнительную безопасность при мытье окон на высоте. Прибор имеет объём резервуара для воды 0,1 литра, что делает его идеальным для оперативной и быстрой уборки. Дистанционное управление облегчает процесс управления, делая процесс уборки ещё удобнее. Длина сетевого шнура составляет 1,5 метра, что позволяет вам легко подключать устройство к электросети при необходимости подзарядки. Компактный и лёгкий дизайн с весом всего 1,6 кг делает стеклоочистители BQ простыми в использовании даже на высоте и в труднодоступных местах. Идеальный выбор для тех, кто ценит качество и удобство уборки, стеклоочистители BQ обеспечивают надёжное и эффективное очищение ваших окон и других поверхностей.

Отзывы о товаре Робот-мойщик окон BQ WR100 Белый




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип уборки
сухая, влажная
Назначение
робот-мойщик окон
Комплектация
Робот-мойщик окон, чистящие салфетки 20 шт, съемные кольца для тряпки 4 шт, удлинитель сетевого шнура, страховочный трос, зарядное устройство, бутылка для воды, пульт ДУ, батарейка 2 х ААА, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Объём резервуара для воды
0.1 л
Потребляемая мощность
80
Количество режимов работы
3
Датчики
гироскоп, датчик определения препятствий
Дистанционное управление
Да
Страховочный трос
Да
Длина сетевого шнура
1.5
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
500
Время работы от аккумулятора
20
Габариты
9.8x14.6x30.2 см
Страна производитель
Китай
Описание
Стеклоочистители BQ – это современное и эффективное решение для поддержания чистоты ваших окон и других гладких поверхностей. Благодаря сбалансированному сочетанию характеристик, они станут незаменимым помощником в вашем доме или офисе. Скорость и мощность очищения обеспечивают 80 Вт потребляемой мощности, которые работают в тандеме с эффективным Li-Ion аккумулятором ёмкостью 500 мА·ч. Вы можете наслаждаться автономной работой устройства до 20 минут, что достаточно для уборки большинства поверхностей. Удобство использования дополняется наличием трёх режимов работы, позволяющих выбрать оптимальный способ от сухой до влажной очистки. Стеклоочистители оснащены страховочным тросом, что обеспечивает дополнительную безопасность при мытье окон на высоте. Прибор имеет объём резервуара для воды 0,1 литра, что делает его идеальным для оперативной и быстрой уборки. Дистанционное управление облегчает процесс управления, делая процесс уборки ещё удобнее. Длина сетевого шнура составляет 1,5 метра, что позволяет вам легко подключать устройство к электросети при необходимости подзарядки. Компактный и лёгкий дизайн с весом всего 1,6 кг делает стеклоочистители BQ простыми в использовании даже на высоте и в труднодоступных местах. Идеальный выбор для тех, кто ценит качество и удобство уборки, стеклоочистители BQ обеспечивают надёжное и эффективное очищение ваших окон и других поверхностей.
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Доставка
Отзывы


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