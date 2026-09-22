Робот-мойщик окон BQ WR100 Белый
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Характеристики
Описание товара Робот-мойщик окон BQ WR100 Белый
Стеклоочистители BQ – это современное и эффективное решение для поддержания чистоты ваших окон и других гладких поверхностей. Благодаря сбалансированному сочетанию характеристик, они станут незаменимым помощником в вашем доме или офисе. Скорость и мощность очищения обеспечивают 80 Вт потребляемой мощности, которые работают в тандеме с эффективным Li-Ion аккумулятором ёмкостью 500 мА·ч. Вы можете наслаждаться автономной работой устройства до 20 минут, что достаточно для уборки большинства поверхностей. Удобство использования дополняется наличием трёх режимов работы, позволяющих выбрать оптимальный способ от сухой до влажной очистки. Стеклоочистители оснащены страховочным тросом, что обеспечивает дополнительную безопасность при мытье окон на высоте. Прибор имеет объём резервуара для воды 0,1 литра, что делает его идеальным для оперативной и быстрой уборки. Дистанционное управление облегчает процесс управления, делая процесс уборки ещё удобнее. Длина сетевого шнура составляет 1,5 метра, что позволяет вам легко подключать устройство к электросети при необходимости подзарядки. Компактный и лёгкий дизайн с весом всего 1,6 кг делает стеклоочистители BQ простыми в использовании даже на высоте и в труднодоступных местах. Идеальный выбор для тех, кто ценит качество и удобство уборки, стеклоочистители BQ обеспечивают надёжное и эффективное очищение ваших окон и других поверхностей.
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