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Робот-мойщик окон Hutt C7 купить с доставкой в Москве
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Робот-мойщик окон Hutt C7

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Робот-мойщик окон Hutt C7 - фото 16
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Робот-мойщик окон Hutt C7 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для мытья окон
Минимальные размеры очищаемой поверхности
300 х 300 мм
Объём резервуара для воды
0.08 л
Потребляемая мощность
90
Количество режимов работы
2
Дистанционное управление
Да
  • Робот-мойщик окон Hutt C7 - фото 1
  • Робот-мойщик окон Hutt C7 - фото 2
  • Робот-мойщик окон Hutt C7 - фото 3
  • Робот-мойщик окон Hutt C7 - фото 4
  • Робот-мойщик окон Hutt C7 - фото 5
  • Робот-мойщик окон Hutt C7 - фото 6
  • Робот-мойщик окон Hutt C7 - фото 7
  • Робот-мойщик окон Hutt C7 - фото 8
  • Робот-мойщик окон Hutt C7 - фото 9
  • Робот-мойщик окон Hutt C7 - фото 10
  • Робот-мойщик окон Hutt C7 - фото 11
  • Робот-мойщик окон Hutt C7 - фото 12
  • Робот-мойщик окон Hutt C7 - фото 13
  • Робот-мойщик окон Hutt C7 - фото 14
  • Робот-мойщик окон Hutt C7 - фото 15
  • Робот-мойщик окон Hutt C7 - фото 16
  • Робот-мойщик окон Hutt C7 - фото 17
  • Робот-мойщик окон Hutt C7 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714146
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Характеристики

Бренд
HUTT
Назначение
для мытья окон
Комплектация
Адаптер питания, пульт ДУ, робот-мойщик окон, сменные фибры, страховочный трос
Минимальные размеры очищаемой поверхности
300 х 300 мм
Объём резервуара для воды
0.08 л
Потребляемая мощность
90
Количество режимов работы
2
Датчики
Перепада высоты, препятствий
Дистанционное управление
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
750
Время работы от аккумулятора
20
Габариты
29.5x14.5x8.9 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х28х14
Вес, кг.
2.8

Описание товара Робот-мойщик окон Hutt C7

??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Робот для мытья окон Hutt C7 — это идеальный помощник для поддержания чистоты в вашем доме. С его помощью вы сможете легко и быстро очистить окна, не прилагая лишних усилий. Благодаря мощному аккумулятору Li-ion, устройство работает до 20 минут, что позволяет эффективно справляться с задачами по уборке. ? Уникальная система влажной уборки с использованием салфетки и емкости для воды обеспечивает качественное очищение стеклянных поверхностей. Сила всасывания в 5 500 Па гарантирует надежное сцепление с окном, что делает процесс мытья окон максимально эффективным. ? Удобное дистанционное управление с пультом в комплекте позволяет вам управлять роботом на расстоянии, что особенно удобно для больших окон или труднодоступных мест. Вы можете выбрать траекторию движения, что делает уборку еще более комфортной и адаптивной. ?? Не забывайте, что Hutt C7 подходит не только для окон, но и для других гладких поверхностей, что делает его универсальным помощником в вашем доме. ? Компактные размеры робота (ширина 14.5 см, глубина 8.9 см и высота 29.5 см) позволяют легко хранить его, а также использовать в ограниченных пространствах. С Hutt C7 вы сможете наслаждаться чистыми окнами без лишних усилий!

Отзывы о товаре Робот-мойщик окон Hutt C7




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Характеристики
Бренд
HUTT
Назначение
для мытья окон
Комплектация
Адаптер питания, пульт ДУ, робот-мойщик окон, сменные фибры, страховочный трос
Минимальные размеры очищаемой поверхности
300 х 300 мм
Объём резервуара для воды
0.08 л
Потребляемая мощность
90
Количество режимов работы
2
Датчики
Перепада высоты, препятствий
Дистанционное управление
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
750
Развернуть
Время работы от аккумулятора
20
Габариты
29.5x14.5x8.9 см
Страна производитель
Китай
Описание
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Робот для мытья окон Hutt C7 — это идеальный помощник для поддержания чистоты в вашем доме. С его помощью вы сможете легко и быстро очистить окна, не прилагая лишних усилий. Благодаря мощному аккумулятору Li-ion, устройство работает до 20 минут, что позволяет эффективно справляться с задачами по уборке. ? Уникальная система влажной уборки с использованием салфетки и емкости для воды обеспечивает качественное очищение стеклянных поверхностей. Сила всасывания в 5 500 Па гарантирует надежное сцепление с окном, что делает процесс мытья окон максимально эффективным. ? Удобное дистанционное управление с пультом в комплекте позволяет вам управлять роботом на расстоянии, что особенно удобно для больших окон или труднодоступных мест. Вы можете выбрать траекторию движения, что делает уборку еще более комфортной и адаптивной. ?? Не забывайте, что Hutt C7 подходит не только для окон, но и для других гладких поверхностей, что делает его универсальным помощником в вашем доме. ? Компактные размеры робота (ширина 14.5 см, глубина 8.9 см и высота 29.5 см) позволяют легко хранить его, а также использовать в ограниченных пространствах. С Hutt C7 вы сможете наслаждаться чистыми окнами без лишних усилий!
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Отзывы


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