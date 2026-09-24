Робот-мойщик окон Hutt C7
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Характеристики
Описание товара Робот-мойщик окон Hutt C7
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Робот для мытья окон Hutt C7 — это идеальный помощник для поддержания чистоты в вашем доме. С его помощью вы сможете легко и быстро очистить окна, не прилагая лишних усилий. Благодаря мощному аккумулятору Li-ion, устройство работает до 20 минут, что позволяет эффективно справляться с задачами по уборке. ? Уникальная система влажной уборки с использованием салфетки и емкости для воды обеспечивает качественное очищение стеклянных поверхностей. Сила всасывания в 5 500 Па гарантирует надежное сцепление с окном, что делает процесс мытья окон максимально эффективным. ? Удобное дистанционное управление с пультом в комплекте позволяет вам управлять роботом на расстоянии, что особенно удобно для больших окон или труднодоступных мест. Вы можете выбрать траекторию движения, что делает уборку еще более комфортной и адаптивной. ?? Не забывайте, что Hutt C7 подходит не только для окон, но и для других гладких поверхностей, что делает его универсальным помощником в вашем доме. ? Компактные размеры робота (ширина 14.5 см, глубина 8.9 см и высота 29.5 см) позволяют легко хранить его, а также использовать в ограниченных пространствах. С Hutt C7 вы сможете наслаждаться чистыми окнами без лишних усилий!
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