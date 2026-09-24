Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип уборки
сухая, влажная
Потребляемая мощность
80
Количество режимов работы
3
Страховочный трос
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 690 руб.
В наличии
Код товара: 719520
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5 690 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип уборки
сухая, влажная
Комплектация
флакон, адаптер питания, пульт ДУ, документация, салфетки (26 шт.), страховочный трос, батарейки (2 шт.)
Потребляемая мощность
80
Количество режимов работы
3
Датчики
Датчик краев стекла
Страховочный трос
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
500
Время работы от аккумулятора
20
Габариты
155х290х125 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х23
Вес, кг.
2.53
Описание товара Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-122 UltraClear поможет быстро и эффективно очистить внутреннюю и наружную поверхность оконного полотна. Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-122 UltraClear не только сделает окна чистыми, но и обеспечит безопасность покупателя. Теперь не придется рисковать и мыть окна снаружи, робот с легкостью очистит все труднодоступные места за вас. Мощности 80 Вт достаточно, чтобы робот смог очистить 1 м2 за 3 минуты.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип уборки
сухая, влажная
Комплектация
флакон, адаптер питания, пульт ДУ, документация, салфетки (26 шт.), страховочный трос, батарейки (2 шт.)
Потребляемая мощность
80
Количество режимов работы
3
Датчики
Датчик краев стекла
Страховочный трос
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
500
Время работы от аккумулятора
20
Габариты
155х290х125 мм
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Страна производитель
Китай
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-122 UltraClear поможет быстро и эффективно очистить внутреннюю и наружную поверхность оконного полотна. Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-122 UltraClear не только сделает окна чистыми, но и обеспечит безопасность покупателя. Теперь не придется рисковать и мыть окна снаружи, робот с легкостью очистит все труднодоступные места за вас. Мощности 80 Вт достаточно, чтобы робот смог очистить 1 м2 за 3 минуты.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5690 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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