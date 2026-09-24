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Характеристики
Тип товара
Стеклоочиститель
Тип уборки
влажная
Назначение
окна, зеркала, кафель
Минимальные размеры очищаемой поверхности
28
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706570
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очиститель, зарядное устройство, пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой, концентрат средства для мойки окон, документация, упаковка
Минимальные размеры очищаемой поверхности
28
Очистка безрамного остекления
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Время работы от аккумулятора
100 мин.
Сигнал при разряде аккумулятора
Да
Габариты
28х12.6х31 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х14
Вес, кг.
1.2
Описание товара Мойщик окон Karcher WV 6 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый
Универсальная модель стеклоочистителя Karcher WV 6 Plus с инновационной концепцией рабочей кромки и долгим временем работы на одной зарядке аккумулятора. Новая удлиненная рабочая кромка способна охватить всю поверхность за один проход. Время работы на одной зарядке до 100 минут, что делает аппарат еще более практичным. Дисплей с индикацией остаточного времени работы аккумулятора с точностью до минуты позволяет четко планировать процесс уборки. Продуманная комбинация распылителя, обтяжки из микроволокна и функции всасывания обеспечивает максимальную эффективность процесса и сияющую чистоту окон – без полос и остатков грязи. WV 6 Plus делает процесс мойки окон в высшей степени эргономичным и гигиеничным благодаря отсутствию непосредственного контакта с грязной водой.
очиститель, зарядное устройство, пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой, концентрат средства для мойки окон, документация, упаковка
Минимальные размеры очищаемой поверхности
28
Очистка безрамного остекления
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Время работы от аккумулятора
100 мин.
Сигнал при разряде аккумулятора
Да
Габариты
28х12.6х31 см
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Страна производитель
Китай
Описание
Универсальная модель стеклоочистителя Karcher WV 6 Plus с инновационной концепцией рабочей кромки и долгим временем работы на одной зарядке аккумулятора. Новая удлиненная рабочая кромка способна охватить всю поверхность за один проход. Время работы на одной зарядке до 100 минут, что делает аппарат еще более практичным. Дисплей с индикацией остаточного времени работы аккумулятора с точностью до минуты позволяет четко планировать процесс уборки. Продуманная комбинация распылителя, обтяжки из микроволокна и функции всасывания обеспечивает максимальную эффективность процесса и сияющую чистоту окон – без полос и остатков грязи. WV 6 Plus делает процесс мойки окон в высшей степени эргономичным и гигиеничным благодаря отсутствию непосредственного контакта с грязной водой.
Мойщик окон Karcher WV 6 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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