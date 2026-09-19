Top.Mail.Ru
Стеклоочиститель Karcher WVP 10 Adv серый (1.633-560.0) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стеклоочиститель Karcher WVP 10 Adv серый (1.633-560.0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Стеклоочиститель Karcher WVP 10 Adv серый (1.633-560.0) - фото 1
Стеклоочиститель Karcher WVP 10 Adv серый (1.633-560.0) - фото 2
Стеклоочиститель Karcher WVP 10 Adv серый (1.633-560.0) - фото 3
Стеклоочиститель Karcher WVP 10 Adv серый (1.633-560.0) - фото 4
Стеклоочиститель Karcher WVP 10 Adv серый (1.633-560.0) - фото 5
Стеклоочиститель Karcher WVP 10 Adv серый (1.633-560.0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип уборки
влажная
Назначение
окна, зеркала, кафель
Потребляемая мощность
12.5
  • Стеклоочиститель Karcher WVP 10 Adv серый (1.633-560.0) - фото 1
  • Стеклоочиститель Karcher WVP 10 Adv серый (1.633-560.0) - фото 2
  • Стеклоочиститель Karcher WVP 10 Adv серый (1.633-560.0) - фото 3
  • Стеклоочиститель Karcher WVP 10 Adv серый (1.633-560.0) - фото 4
  • Стеклоочиститель Karcher WVP 10 Adv серый (1.633-560.0) - фото 5
  • Стеклоочиститель Karcher WVP 10 Adv серый (1.633-560.0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 465384
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Тип уборки
влажная
Назначение
окна, зеркала, кафель
Комплектация
салфетка из микрофибры 2 шт , насадка 170 мм , Li-Ion-аккумулятор , документация , зарядное устройство
Потребляемая мощность
12.5
Тип аккумулятора
Li-Ion
Время работы от аккумулятора
35 мин
Габариты
28х13х33,5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х25х12
Вес, кг.
1.4

Описание товара Стеклоочиститель Karcher WVP 10 Adv серый (1.633-560.0)

Стеклоочиститель Karcher WVP 10 Adv представлен в немарком сером дизайне. Устройство имеет компактные размеры и удобную для удержания в руках форму. Имеется небольшая емкость на 200 мл для сбора воды. Модель оснащена удобной насадкой с шириной 28 см, что предельно комфортно для ухода за окнами и зеркалами. Прибор Karcher WVP 10 Adv действует от Li-lon аккумулятора, способного работать непрерывно в течение 35 минут. Устройство поставляется с аккумулятором и зарядным устройством, а также двумя удобными салфетками из микрофибры. Очиститель весит 950 грамм и имеет размеры 28x13x33.5 см.

Отзывы о товаре Стеклоочиститель Karcher WVP 10 Adv серый (1.633-560.0)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Тип уборки
влажная
Назначение
окна, зеркала, кафель
Комплектация
салфетка из микрофибры 2 шт , насадка 170 мм , Li-Ion-аккумулятор , документация , зарядное устройство
Потребляемая мощность
12.5
Тип аккумулятора
Li-Ion
Время работы от аккумулятора
35 мин
Габариты
28х13х33,5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Стеклоочиститель Karcher WVP 10 Adv представлен в немарком сером дизайне. Устройство имеет компактные размеры и удобную для удержания в руках форму. Имеется небольшая емкость на 200 мл для сбора воды. Модель оснащена удобной насадкой с шириной 28 см, что предельно комфортно для ухода за окнами и зеркалами. Прибор Karcher WVP 10 Adv действует от Li-lon аккумулятора, способного работать непрерывно в течение 35 минут. Устройство поставляется с аккумулятором и зарядным устройством, а также двумя удобными салфетками из микрофибры. Очиститель весит 950 грамм и имеет размеры 28x13x33.5 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стеклоочиститель Karcher WVP 10 Adv серый (1.633-560.0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...