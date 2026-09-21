Робот-мойщик окон Hutt DDC55
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая, влажная
Назначение
зеркала, кафель, окна
Минимальные размеры очищаемой поверхности
30 х 30 см
Потребляемая мощность
120
Количество режимов работы
1
Дистанционное управление
Да
Страховочный трос
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705160
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип уборки
сухая, влажная
Назначение
зеркала, кафель, окна
Комплектация
блок питания, бутылка-распылитель, документация, кольцо для салфеток х 2 шт, пульт ДУ, салфетка х 10 шт, страховочный трос
Минимальные размеры очищаемой поверхности
30 х 30 см
Потребляемая мощность
120
Количество режимов работы
1
Датчики
датчики обнаружения края, датчик обнаружения препятствий
Дистанционное управление
Да
Страховочный трос
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
650
Время работы от аккумулятора
20
Габариты
10 х 31.5 х 37.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х14х9
Вес, кг.
1.14
Описание товара Робот-мойщик окон Hutt DDC55
Робот-мойщик окон Hutt DDC55 – «умная» техника с набором датчиков. Устройство выполняет сухую или влажную уборку, действуя в одном стандартном режиме. Датчики обнаружения края помогают роботу прокладывать эффективный и безопасный для работы путь, а датчик степени загрязнения станет гарантией эффективной уборки. Прибор Hutt DDC55 работает от аккумулятора, обладая неограниченным радиусом действия. Благодаря страховочному тросу и аварийному удержанию в течение 20 минут не нужно бояться, что робот упадет с окна и разобьется. Техника дополнена пультом, зарядным устройством и пульверизатором.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип уборки
сухая, влажная
Назначение
зеркала, кафель, окна
Комплектация
блок питания, бутылка-распылитель, документация, кольцо для салфеток х 2 шт, пульт ДУ, салфетка х 10 шт, страховочный трос
Минимальные размеры очищаемой поверхности
30 х 30 см
Потребляемая мощность
120
Количество режимов работы
1
Датчики
датчики обнаружения края, датчик обнаружения препятствий
Дистанционное управление
Да
Страховочный трос
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Развернуть
Емкость аккумулятора
650
Время работы от аккумулятора
20
Габариты
10 х 31.5 х 37.5 см
Страна производитель
Китай
Робот-мойщик окон Hutt DDC55 – «умная» техника с набором датчиков. Устройство выполняет сухую или влажную уборку, действуя в одном стандартном режиме. Датчики обнаружения края помогают роботу прокладывать эффективный и безопасный для работы путь, а датчик степени загрязнения станет гарантией эффективной уборки. Прибор Hutt DDC55 работает от аккумулятора, обладая неограниченным радиусом действия. Благодаря страховочному тросу и аварийному удержанию в течение 20 минут не нужно бояться, что робот упадет с окна и разобьется. Техника дополнена пультом, зарядным устройством и пульверизатором.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Робот-мойщик окон Hutt DDC55 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Робот-мойщик окон Hutt DDC55