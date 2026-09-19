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Характеристики
Тип товара
Робот для мойки окон
Тип уборки
влажная
Назначение
мойка окон, мойка кафеля, мойка зеркал
Минимальные размеры очищаемой поверхности
40х40 см
Объём резервуара для воды
0.05 л
Потребляемая мощность
72
Количество режимов работы
3
Дистанционное управление
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 459689
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Робот Hobot-298
Страховочный шнур (прикреплен к роботу)
Пульт дистанционного управления
Адаптер питания (100 ~ 240 В, 50 ~ 60 Гц)
Удлинитель постоянного тока (4 метра)
Чистящие салфетки для влажной уборки 3 шт.
Чистящая жидкость HOBOT
Минимальные размеры очищаемой поверхности
40х40 см
Объём резервуара для воды
0.05 л
Потребляемая мощность
72
Количество режимов работы
3
Датчики
лазерный луч
Дистанционное управление
Да
Сигнал при застревании
Да
Длина сетевого шнура
5
Тип аккумулятора
Li-Pol
Емкость аккумулятора
3000
Время работы от аккумулятора
20
Габариты
340x120x250 мм
Размеры в упаковке, см
36х30х14
Вес, кг.
2.5
Описание товара Робот-мойщик окон Hobot-298
Робот-мойщик окон Hobot 298 Ultrasonic представлен в квадратном синем дизайне и предназначен для сухой и влажной уборки окон. Устройство действует с потребляемой мощностью 72 Вт и дополняется чувствительным датчиком обнаружения краев поверхности стекла. Данная модель оснащена тремя рабочими режимами.
Прибором Hobot 298 Ultrasonic можно управлять с пульта ДУ или собственного смартфона, что делает эксплуатацию предельно удобной. Устройство действует от аккумулятора при уровне шума 64 дБ. Поставка осуществляется с адаптером и 5-метровым удлинителем постоянного тока, тремя чистящими салфетками, моющим средством и пультом.
Робот Hobot-298
Страховочный шнур (прикреплен к роботу)
Пульт дистанционного управления
Адаптер питания (100 ~ 240 В, 50 ~ 60 Гц)
Удлинитель постоянного тока (4 метра)
Чистящие салфетки для влажной уборки 3 шт.
Чистящая жидкость HOBOT
Минимальные размеры очищаемой поверхности
40х40 см
Объём резервуара для воды
0.05 л
Потребляемая мощность
72
Количество режимов работы
3
Датчики
лазерный луч
Дистанционное управление
Да
Сигнал при застревании
Да
Развернуть
Длина сетевого шнура
5
Тип аккумулятора
Li-Pol
Емкость аккумулятора
3000
Время работы от аккумулятора
20
Габариты
340x120x250 мм
Описание
Робот-мойщик окон Hobot 298 Ultrasonic представлен в квадратном синем дизайне и предназначен для сухой и влажной уборки окон. Устройство действует с потребляемой мощностью 72 Вт и дополняется чувствительным датчиком обнаружения краев поверхности стекла. Данная модель оснащена тремя рабочими режимами.
Прибором Hobot 298 Ultrasonic можно управлять с пульта ДУ или собственного смартфона, что делает эксплуатацию предельно удобной. Устройство действует от аккумулятора при уровне шума 64 дБ. Поставка осуществляется с адаптером и 5-метровым удлинителем постоянного тока, тремя чистящими салфетками, моющим средством и пультом.
Робот-мойщик окон Hobot-298 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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