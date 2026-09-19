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Робот-мойщик окон Hobot 388 Ultrasonic купить с доставкой в Москве
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Робот-мойщик окон Hobot 388 Ultrasonic

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Робот-мойщик окон Hobot 388 Ultrasonic - фото 5
Робот-мойщик окон Hobot 388 Ultrasonic - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Робот-стеклоочиститель
  • Робот-мойщик окон Hobot 388 Ultrasonic - фото 1
  • Робот-мойщик окон Hobot 388 Ultrasonic - фото 2
  • Робот-мойщик окон Hobot 388 Ultrasonic - фото 3
  • Робот-мойщик окон Hobot 388 Ultrasonic - фото 4
  • Робот-мойщик окон Hobot 388 Ultrasonic - фото 5
  • Робот-мойщик окон Hobot 388 Ultrasonic - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 381584
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Характеристики

Бренд
Hobot
Тип товара
Робот-стеклоочиститель
Размеры в упаковке, см
53х32х32
Вес, кг.
2.6

Описание товара Робот-мойщик окон Hobot 388 Ultrasonic

Робот-мойщик окон Hobot-388 благодаря компактным размерам и широкой функциональности станет надежным помощником в мытье окон, зеркал, дверей, а также гладких напольных покрытий. Ультразвуковой модуль Ultrasonic автоматически распыляет чистящее средство в виде густого тумана во время движения, обеспечивая тщательную очистку без разводов.

Отзывы о товаре Робот-мойщик окон Hobot 388 Ultrasonic




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Характеристики
Бренд
Hobot
Тип товара
Робот-стеклоочиститель
Описание
Робот-мойщик окон Hobot-388 благодаря компактным размерам и широкой функциональности станет надежным помощником в мытье окон, зеркал, дверей, а также гладких напольных покрытий. Ультразвуковой модуль Ultrasonic автоматически распыляет чистящее средство в виде густого тумана во время движения, обеспечивая тщательную очистку без разводов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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