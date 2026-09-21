Мойщик окон Karcher WV 6 Plus Multi Edition шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. черный
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Характеристики
Описание товара Мойщик окон Karcher WV 6 Plus Multi Edition шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. черный
Стеклоочиститель Karcher WV 6 Plus Multi Edition отличается инновационной концепцией рабочей кромки и долгим временем работы. Новая удлиненная рабочая кромка способна охватить всю очищаемую поверхность за один проход. Время работы от одного заряда — до 100 минут, что делает аппарат еще более практичным. Дисплей с индикацией остаточного времени автономной работы с точностью до минуты позволяет четко планировать процесс уборки. Входящие в комплект разноцветные стяжки обеспечивают максимально гигиеничную уборку. Использование цветовой кодировки при очистке различных поверхностей или помещений позволяет избежать распространения бактерий. Всасывание грязной воды исключает загрязнение окружающего пространства стекающими каплями. Продуманная комбинация распылителя, обтяжки из микроволокна и функции всасывания обеспечивает максимальную эффективность процесса и сияющую чистоту окон — без полос и остатков грязи. WV 6 Plus делает процесс мойки окон в высшей степени эргономичным и гигиеничным благодаря отсутствию непосредственного контакта с грязной водой.
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