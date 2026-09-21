Робот-мойщик окон Hutt C65
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Характеристики
Описание товара Робот-мойщик окон Hutt C65
Робот-мойщик окон HUTT C65 – ваш надежный помощник в создании идеальной чистоты окон и зеркальных поверхностей. Мощный мотор и инновационное вакуумное сцепление обеспечивают непревзойденную чистоту каждой поверхности. Робот легко справляется с различными типами загрязнений, от пыли до пятен грязи. Благодаря встроенным сенсорам и алгоритмам робот анализирует поверхность и выбирает оптимальный маршрут чистки, предотвращая падения и оптимизируя траекторию движения. HUTT C65 подходит для всех типов окон, включая безрамные стёкла. Используйте его также для чистки зеркал, кафеля и даже столешниц. Аккумулятор высокой емкости и возможность подключения к сети позволяют роботу работать непрерывно до 25 минут, обеспечивая полную чистоту без вашего участия. HUTT C65 легко хранить и перевозить. Его минималистичный вид прекрасно впишется в любое современное помещение.
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