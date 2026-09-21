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Робот-мойщик окон Hutt C65 купить с доставкой в Москве
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Робот-мойщик окон Hutt C65

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Робот-мойщик окон Hutt C65 - фото 3
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Робот-мойщик окон Hutt C65 - фото 5
Робот-мойщик окон Hutt C65 - фото 6
Робот-мойщик окон Hutt C65 - фото 7
Робот-мойщик окон Hutt C65 - фото 8
Робот-мойщик окон Hutt C65 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
влажная
Назначение
для мытья окон
Минимальные размеры очищаемой поверхности
30 х 30 см
Объём резервуара для воды
0.08 л
Потребляемая мощность
90
Количество режимов работы
3
Страховочный трос
Да
  • Робот-мойщик окон Hutt C65 - фото 1
  • Робот-мойщик окон Hutt C65 - фото 2
  • Робот-мойщик окон Hutt C65 - фото 3
  • Робот-мойщик окон Hutt C65 - фото 4
  • Робот-мойщик окон Hutt C65 - фото 5
  • Робот-мойщик окон Hutt C65 - фото 6
  • Робот-мойщик окон Hutt C65 - фото 7
  • Робот-мойщик окон Hutt C65 - фото 8
  • Робот-мойщик окон Hutt C65 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714145
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Характеристики

Бренд
HUTT
Тип уборки
влажная
Назначение
для мытья окон
Комплектация
основной блок (с кабелем безопасности/удлинительным шнуром) ? 1, пульт дистанционного управления ? 1, вилка ? 1, адаптер питания ? 1, кабель безопасности ? 1, бутылка с распылителем ? 1, чистящая ткань ? 5, насадка ? 5, руководство пользователя ? 1
Минимальные размеры очищаемой поверхности
30 х 30 см
Объём резервуара для воды
0.08 л
Потребляемая мощность
90
Количество режимов работы
3
Датчики
датчики давления, датчики обнаружения края, датчик обнаружения препятствий
Страховочный трос
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
650
Время работы от аккумулятора
25
Габариты
29.5x14.5x8.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х22х16
Вес, кг.
3.1

Описание товара Робот-мойщик окон Hutt C65

Робот-мойщик окон HUTT C65 – ваш надежный помощник в создании идеальной чистоты окон и зеркальных поверхностей. Мощный мотор и инновационное вакуумное сцепление обеспечивают непревзойденную чистоту каждой поверхности. Робот легко справляется с различными типами загрязнений, от пыли до пятен грязи. Благодаря встроенным сенсорам и алгоритмам робот анализирует поверхность и выбирает оптимальный маршрут чистки, предотвращая падения и оптимизируя траекторию движения. HUTT C65 подходит для всех типов окон, включая безрамные стёкла. Используйте его также для чистки зеркал, кафеля и даже столешниц. Аккумулятор высокой емкости и возможность подключения к сети позволяют роботу работать непрерывно до 25 минут, обеспечивая полную чистоту без вашего участия. HUTT C65 легко хранить и перевозить. Его минималистичный вид прекрасно впишется в любое современное помещение.

Отзывы о товаре Робот-мойщик окон Hutt C65




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Характеристики
Бренд
HUTT
Тип уборки
влажная
Назначение
для мытья окон
Комплектация
основной блок (с кабелем безопасности/удлинительным шнуром) ? 1, пульт дистанционного управления ? 1, вилка ? 1, адаптер питания ? 1, кабель безопасности ? 1, бутылка с распылителем ? 1, чистящая ткань ? 5, насадка ? 5, руководство пользователя ? 1
Минимальные размеры очищаемой поверхности
30 х 30 см
Объём резервуара для воды
0.08 л
Потребляемая мощность
90
Количество режимов работы
3
Датчики
датчики давления, датчики обнаружения края, датчик обнаружения препятствий
Страховочный трос
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Развернуть
Емкость аккумулятора
650
Время работы от аккумулятора
25
Габариты
29.5x14.5x8.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-мойщик окон HUTT C65 – ваш надежный помощник в создании идеальной чистоты окон и зеркальных поверхностей. Мощный мотор и инновационное вакуумное сцепление обеспечивают непревзойденную чистоту каждой поверхности. Робот легко справляется с различными типами загрязнений, от пыли до пятен грязи. Благодаря встроенным сенсорам и алгоритмам робот анализирует поверхность и выбирает оптимальный маршрут чистки, предотвращая падения и оптимизируя траекторию движения. HUTT C65 подходит для всех типов окон, включая безрамные стёкла. Используйте его также для чистки зеркал, кафеля и даже столешниц. Аккумулятор высокой емкости и возможность подключения к сети позволяют роботу работать непрерывно до 25 минут, обеспечивая полную чистоту без вашего участия. HUTT C65 легко хранить и перевозить. Его минималистичный вид прекрасно впишется в любое современное помещение.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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