Робот-мойщик окон BQ WR200S Белый
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Характеристики
Описание товара Робот-мойщик окон BQ WR200S Белый
Стеклоочиститель BQ — это современное устройство, предназначенное для эффективной и удобной очистки стеклянных поверхностей. С весом всего 1,15 кг, он легкий и прост в использовании. Устройство оснащено мощным мотором с потребляемой мощностью 80 Вт и обеспечивает отличные результаты как при сухой, так и при влажной уборке. Стеклоочиститель BQ предлагает 20 минут автономной работы от аккумулятора на основе технологии Li-Ion с емкостью 500 мА·ч, что позволяет быстро справиться с уборкой без необходимости частой подзарядки. Объем резервуара для воды составляет 0,05 л, что достаточно для очистки стекол от несложных загрязнений. Для безопасного использования предусмотрен страховочный трос, который минимизирует риск падения устройства с высоты. Дополнительное удобство обеспечивает дистанционное управление, позволяющее легко переключаться между двумя режимами работы. Длина сетевого шнура составляет 1,5 м, что дает свободный доступ к источнику питания при необходимости подзарядки. Стеклоочистители BQ — это надежный помощник в вашем доме, который обеспечивает быстрое и качественное очищение окон и других стеклянных поверхностей.
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